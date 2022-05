Serie C, stasera alle 20.30, l’andata dei quarti di finale dei play off

Il Comunale di Chiavari avrà forte tinte rosanero per la sfida di andata dei quarti di finale tra la Virtus Entella ed il Palermo che si giocherà stasera alle 20.30 (diretta Eleven Sports e sul canale 525 di Sky Sport).

Saranno oltre 1.100 i supporter del Palermo attesi nel piccolo impianto ligure che ha una capienza inferiore ai 6.000 posti. Un pubblico inusuale per la Virtus Entella che ha avuto una media spettatori durante la stagione regolare di 634 unità. Tifosi siciliani quasi il doppio rispetto alla media. Nondimeno il record ligure per questa stagione appartiene alla sfida col Modena, direttamente promosso in cadetteria per aver vinto il girone B e vincitore della Super Coppa di categoria, quando 1.355 tifosi seguirono quella sfida.

Secondo esodo dopo quello di Trieste

È quindi un nuovo esodo dopo la trasferta di Trieste di domenica 8 maggio quando oltre mille affezionati rosanero spinsero De Rose e soci vittoriosi 2-1 al Nereo Rocco. La differenza però si noterà: lo stadio triestino vanta una capienza ben maggiore rispetto a quello della Virtus Entella. A Chiavari, gli oltre 1.100 spettatori di fede palermitana si faranno sentire ancora di più per spingere Brunori, Massolo (entrambi ex di turno) e soci verso una nuova impresa che significherebbe semifinale.

Iniziata la prevendita dei biglietti per Palermo-Virtus Entella

Intanto, il club di viale del Fante ha reso noto le informazioni, i prezzi e le modalità di vendita di biglietti per la partita di ritorno che si disputerà al Renzo Barbera sabato 21 maggio alle 21. Oggi alle 12 è iniziata la prevendita per gli abbonati che possono far valere il diritto di prelazione sia nei punti vendita che in quelli online. Tale diritto potrà essere esercitato fino alle 15 di domani, mercoledì 18 maggio e consiste nell’acquistare il biglietto per sé e per un’altra persona in qualsiasi settore dello stadio. Per esercitare il diritto di prelazione verrà richiesto il sigillo fiscale presente nell’abbonamento.

Domani, 18 maggio, dalle 15 si aprirà la vendita libera. I tagliandi saranno disponibili fino alle 20.55 di sabato 21 maggio o comunque fino ad esaurimento della disponibilità attraverso il sito Vivaticket, i punti vendita fisici di Vivaticket a Palermo ed in tutta Italia e nel punto vendita allo stadio Renzo Barbera.

Palermo-Virtus Entella, i prezzi dei biglietti

Ecco inoltre i prezzi dei biglietti settore, per settore. E si prevede un nuovo sold-out dopo quello registrato nel match di ritorno con la Triestina. I prezzi vanno dai 5 ai 30 euro.

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro

Tribuna Centrale (superiore) 20 euro

Tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.

Settore ospiti: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud negli anelli superiore e inferiore, saranno disponibili alla vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara al costo di 5 euro solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket ed i punti vendita fisici in tutto il territorio nazionale.