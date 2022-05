Serie C, play off, il tecnico rosanero “Lo desideravo”

Stadio pieno, entusiasmo alle stelle: Palermo-Triestina, match di ritorno del primo turno dei play off nazionali per la corsa verso la serie B che si giocherà giovedì 12 maggio alle 20.30.

Si parte dal 2-1 che i rosanero hanno inflitto domenica scorsa agli alabardati al Nereo Rocco grazie alla doppietta di Roberto Floriano. Un risultato che ha allungato la serie positiva degli uomini di Silvio Baldini e, naturalmente, dato entusiasmo agli appassionati.

Non ci sono più biglietti in vendita online, battuti diversi record

In due giorni i biglietti per la partita sono stati polverizzati e nelle scorse ore si sono battuti record su record. Non ultimo quello stagionale assoluto per la serie C che apparteneva al Bari (25.857) nel match giocato e perso col Palermo nell’ultima giornata della regular season.

Battuto anche il primato di presenze della serie B di quest’anno di 26.904 presenze che appartiene alla sfida giocata al Via del Mare di Lecce per la partita tra i padroni di casa ed il Pordenone che ha chiuso la stagione regolare in cadetteria. Partita che tra l’altro ha sancito il ritorno in serie A dei salentini.

Sul sito Vivaticket non ci sono più tagliandi disponibili, salvo che per il settore ospiti.

Baldini “Desideravo il Barbera pieno”

I numeri sono tutti per i rosanero: record di tifosi ma anche risultati. Il Palermo passa ai quarti di finale se vince, pareggia o perde di un gol. Merito della terza posizione agguantata nella stagione regolare che offre vantaggi rispetto a chi si classifica più indietro.

Baldini ha presentato la sfida di domani: “Barbera pieno, sensazioni bellissime. Lo desideravo io ed i giocatori. Sensazione bellissima, speravamo di avere uno stadio visto come quando è arrivata la nazionale. Non mi aspettavo il tutto esaurito per questo match, è il massimo per chi fa questo mestiere avere la fortuna di vivere queste emozioni”.

Il tecnico rosanero continua: “La società sta facendo le cose in grande, per cercare di riportare il Palermo ai livelli di una volta. Noi ce l’abbiamo messa tutta, ho sempre detto ai ragazzi che avremmo dovuto riportar e la gente allo stadio facendo vedere che abbiamo la possibilità di vincere. Siamo riusciti a concretizzare questa cosa, adesso dobbiamo dargli seguito”.

Il Palermo recupera Accardi e Soleri

Silvio Baldini parla delle condizioni di Accardi e Soleri che saranno però convocati: “Si sono allenati a parte – ha detto l’allenatore – hanno degli acciacchi ma sono a disposizione, non ci sono problemi. Hanno cercato di stare attenti, sono disponibili al 100%”.

L’allenatore prosegue parlando dei diffidati e non fa calcoli: “Prima di provare a gestire la situazione vorrei essere sicuro del passaggio del turno. Queste emozioni sono dei regali che ti fanno il calcio. i ragazzi devono godersi questa partita con grande serenità, senza pressione, avendo grande autostima. Se c’è il Barbera pieno è perché i giocatori hanno convinto la gente che c’è davvero la possibilità di vincere questi play off”.

“Pelagotti e Massolo, due titolari in porta”

Silvio Baldini parla della formazione che però non è stata svelata. “Ho a disposizione 23 giocatori, tutti si sono allenati bene e hanno una buona condizione. Chi ha giocato meno potrebbe avere qualche difficoltà col ritmo, ma mentalmente sono pronti tutti perché in questi due mesi sono stati tutti partecipi e sono tutti pronti a partire dall’inizio. Finché il risultato non sarà in sicurezza mi affiderò ai giocatori che fino a questo momento hanno dato maggiori garanzie”.

E conclude: “Pelagotti o Massolo, fino a domani non dirò la formazione, ma cercherò di puntare sui giocatori che mi hanno dato più garanzie. Io sento che arriveremo fino alla fine, ma so che posso contare non solo sui titolari ma su tutti gli altri ragazzi. Pelagotti e Massolo sono due titolari, ma farò la mia scelta in base a come li vedrò”.

Rosanero imbattuti in casa da 14 mesi

Un entusiasmo simile a quello dal 29 maggio 2004 che vide lo stadio di viale del Fante pieno per la sfida sempre contro la Triestina che vide il ritorno – anticipato – del Palermo in A dopo oltre 30 anni di assenza.

Tempi diversi, obiettivi diversi: in quell’occasione si trattò di massima serie, domani si giocherà per l’ingresso ai quarti di finale dei play off per la cadetteria. La strada è lunga ma i rosa possono contare, adesso, sull’affetto del pubblico e sul Barbera. Il Palermo ha costruito al Barbera le sue fortune. Non perde da 14 mesi (7 marzo 2021, 2-4 con la Juve Stabia), ed è imbattuta in questa stagione dove ha raccolto 13 vittorie e 5 pareggi segnando 42 gol e subendone 9.

I precedenti, la Triestina ha espugnato Palermo solo due volte

I precedenti al Barbera sono nettamente favorevoli al Palermo che ha lasciato alla Triestina solo quattro pareggi (nel 1953, nel 1954, nel 1963 e nel 1985) perdendo solo due volte (la prima nel 1949, fu uno 0-2; la seconda nel 1984 con un pesante 0-3).

Sono 13 vittorie interne per il Palermo, l’ultima il 29 maggio 2004 per 3-1 che permise ai rosanero di volare in serie A con una doppietta di Luca Toni ed una rete di Emanuele Filippini davanti ad oltre 30mila spettatori. Altri tempi, altri obiettivi, ma giovedì sera servirà tutto quell’entusiasmo per spingere la squadra di Baldini – che di quel Palermo fu anche protagonista allenandolo fino a gennaio – avanti e continuare la corsa alla tanto agognata serie B.