Palermo-Triestina, è record stagionale assoluto in serie C, oltre 26.000 biglietti venduti

Edoardo Ullo di

10/05/2022

Si preannuncia un’ondata rosanero per la partita di ritorno del primo turno dei play off nazionali di serie C tra Palermo e Triestina che si giocherà giovedì 12 maggio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante. Sono stati venduti oltre 26.000 biglietti. In poche ore polverizzati altri 5mila tagliandi. Si va verso il tutto esaurito. Stracciato il record stagionale della terza serie che fino a poco fa apparteneva al Bari con 25.857 tagliandi venduti per la festa promozione. Polverizzato, letteralmente, il primato stagionale interno del Palermo che apparteneva alla sfida con l’Andria dello scorso 16 marzo alla quale presero parte 11.402 spettatori. Altri primati nel mirino rosanero A meno di 48 ore dal calcio di inizio, sono ancora in ballo altri primati. I prossimi obiettivi sono quota 26.904, record stagionale in serie B e 27.206 primato storico di presenze del Palermo in una partita di serie C. Tutto può ancora accadere. I prezzi per Palermo-Triestina al Barbera Ecco i prezzi per la partita del Barbera, ritorno del primo turno dei play off nazionali di serie C: 5 euro per le curve, 8 euro per la gradinata, 14 euro per la tribuna laterale, 20 euro per la tribuna centrale superiore, 30 euro per la centrale inferiore, 40 euro per la tribuna sostenitori. I tagliandi si possono acquistare sia nei punti vendita Vivaticket che online su vivaticket.it. Brunori miglior giocatore del Palermo secondo i tifosi Con la fine della regular season, l’attaccante del Palermo Matteo Brunori (capocannoniere della serie C con 25 reti) è stato votato come miglior giocatore della stagione 2021/22 dalla community dei tifosi registrati sull’app ufficiale del Palermo. I sondaggi MVP, lanciati alla fine di ogni partita e alla fine di ogni mese solare, dall’inizio della stagione hanno raccolto quasi 100.000 voti. Brunori è risultato il giocatore preferito dai tifosi ben 22 volte su 47 sondaggi. Il numero 9 rosanero è stato premiato oggi presso lo store di una nota gioielleria di corso Camillo Finocchiaro Aprile, 95. Rosanero corsari a Trieste con una doppietta di Floriano I rosanero hanno battuto al Nereo Rocco la Triesina per 2-1 nella partita di andata del primo turno dei play off nazionale ed ipotecano il passaggio al turno successivo. Una doppietta di Roberto Floriano nel finale del primo tempo regala alla formazione allenata da Silvio Baldini un successo chiave per la qualificazione al turno successivo. Partita dai due volti per il Palermo che nel primo tempo è riuscito a non faticare più di tanto punendo due volte gli uomini di Christian Bucchi. Nella ripresa, però, i siciliani si sono chiusi troppo. Il portiere Massolo, bravo in più di un paio occasioni a dire no agli attacchi degli alabardati, è stato il protagonista nella seconda parte. Nel finale, però, un gol di Rapisarda ha rimesso il punteggio in discussione. La rete dei padroni di casa, tuttavia, arriva troppo tardi.

