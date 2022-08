Colpo Palermo, Francesco Di Mariano alla corte di Eugenio Corini

Edoardo Ullo

16/08/2022

Dopo tante voci arrivano le prime conferme: Francesco Di Mariano è un calciatore del Palermo. L’ufficialità arriva dal Lecce che sul proprio sito dà la notizia dell’accordo tra la società salentina ed il club di viale del Fante. Nella brevissima velina del Lecce viene indicato che il giocatore è nel capoluogo siciliano per sostenere le visite mediche. Per lui cessione a titolo definitivo e si parlerebbe di un contratto triennale. A tal proposito si aspetta una comunicazione dei siciliani.

Di Mariano ha vinto lo scorso campionato di B col Lecce

Esterno d’attacco palermitano, nonché nipote del bomber dei Mondiali di Italia 90 Totò Schillaci, classe ’96 ha vinto con i giallorossi l’ultima edizione della serie cadetta, da protagonista giocando 29 partite con 5 reti, firmando, inoltre, un assist. In Coppa ha giocato due partite ed ha segnato un gol. In questa stagione ha giocato una settantina di minuti in Coppa Italia nella sfida persa col Cittadella mentre in campionato è stato convocato in panchina ma non è sceso in campo con l’Inter.

Con Di Mariano, il tecnico Eugenio Corini rinforza il reparto offensivo con un’ala che predilige la corsia di sinistra ma che può giocare su tutta la linea offensiva. L’allenatore palermitano già al termine della sfida vittoriosa di sabato scorso col Perugia, aveva chiesto 5 o 6 rinforzi per il lungo e impegnativo campionato di serie B e sperava che il primo arrivasse proprio in questi giorni. È stato accontentato. Corini ha adesso una pedina importante che potrebbe servire per poter esprimere il 4-3-3 o il 4-3-1-2.

Di Mariano, neo acquisto del Palermo, ha giocato anche a Venezia tra il 2018 ed il 2020 collezionando 41 presenze ed 8 gol, con una parentesi alla Juve Stabia (13 partite, una marcatura) e poi nella stagione 2020-2021 che ha portato i lagunari in serie A contribuendo con 32 partite e due gol. Fa anche in tempo ad esordire in serie A prima di trasferirsi in Puglia.

Il centrocampista offensivo , cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce e della Roma tra il 2012 ed il 2015, ha iniziato la sua carriera da professionista ad Ancona, poi Monopoli e Novara. La consacrazione nella prima parentesi a Venezia.

Altre trattative del Palermo

Tra le altre trattative di mercato del Palermo, c’è quella di Stulac dovrebbe arrivare nelle prossime ore, tra oggi e domani, per sottoporsi alle rituali visite mediche e giungerebbe in prestito ma con l’obbligo di riscatto. La cifra per definire tale operazione si aggirerebbe sul milione di euro più alcuni bonus. Sarebbe il nuovo regista di Corini.

Altre voci di corridoio riguardano i centrocampisti Segre del Torino e Saric dell’Ascoli. Il primo, dato vicinissimo al Palermo nei giorni scorsi, è stato rallentato sia per l’interesse del Frosinone sia per il caso Lukic. Per quest’ultimo motivo, il tecnico granata Juric ha di fatto rallentato l’operazione per capire gli sviluppi. La trattativa con Segre era comunque ben avviata e nell’operazione anche il prestito dei rosanero da parte del giovane bomber della Primavera Giacomo Corona.

Saric, invece, dovrebbe aver superato la concorrenza di Sampdoria e Cremonese. Naturalmente per tutte queste operazioni di mercato si aspettano ufficializzazioni da parte del club di viale del Fante.