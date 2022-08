Serie B, buon pareggio per i rosanero al San Nicola

Finisce 1-1 l’anticipo della seconda giornata del campionato di serie B tra Bari e Palermo che si è giocato questa sera al San Nicola. I rosanero impattano al termine di una partita dai due volti ma portano a casa un punto importante che permette di arrivare a quota 4 in campionato. I siciliani ancora imbattuti a Bari per la quarta occasione consecutiva e non perdono al San Nicola dal 2013.

Siciliani attivi e vivaci nel primo tempo capaci di giocare a viso aperto. Valente è freddo a trafiggere il portiere barese sfruttando un assist Floriano sul finire del primo tempo. Gli ospiti avrebbero potuto anche segnare il 2-0 allo scadere della prima frazione ma Brunori è egoista e spreca una favorevole occasione.

Nella ripresa il Bari rincorre e conquista, minuto dopo minuto, il campo rendendosi pericoloso in alcune occasioni. Pigliacelli è bravo un paio di volte ma deve capitolare al 68′ con Cheddire che sfrutta un assist di Antenucci, bravo a resistere a Damiani ed a mettere al centro un pallone invitante. Finisce così, con i pugliesi al secondo pari di fila dopo quello col Parma di sette giorni fa che escono tra gli applausi dei 35.377 del San Nicola, record stagionale in cadetteria che difficilmente sarà battibile da altre formazioni.

Corini, in attesa di Di Mariano, Stulac e Bettella, ufficializzati tra ieri ed oggi, è ancora “costretto” a schierare il 4-2-3-1. Unica novità rispetto alla sfida vittoriosa col Perugia di sabato scorso è la presenza di Roberto Crivello al posto di Marco Sala, indisponibile per infortunio.

Primo tempo, Palermo vivace

Al 7′ minuto grossa occasione per il Palermo: Elia è servito da Valente al centro dell’area, tira ma Caprile, portiere del Bari, si salva e devia in uscita bassa.

Poco dopo, al 15′ Broh recupera palla in difesa e parte palla al piede facendo 70 metri di campo, ha la lucidità per passare il pallone al centro vedendo Floriano libero ma il capitano rosanero cicca abbastanza clamorosamente il pallone.

Quattro minuti dopo, il Bari si fa pericoloso: Antenucci serve diagonalmente Ricci in area di rigore, la sua conclusione è comunque preda di Pigliacelli, attento, che riesce ad evitare guai.

Valente sblocca la partita

La partita si sblocca al 36′ grazie a Valente che servito da Floriano piazza di piatto il pallone dell’1-0. La rete prima è annullata dall’arbitro Camplone che poi ritorna sulla sua decisione dopo il richiamo di Chiffi al Var. Rosanero avanti col brivido.

Cheddira sfiora il pari nel finale di tempo, Brunori egoista

Brivido Bari, al 44′ Botta recupera palla a centrocampo e serve prontamente Cheddira, l’attaccante biancorosso con una finta di corpo disorienta Marconi e colpisce in pallonetto morbido sull’uscita nemmeno troppo convinta di Pigliacelli, la sfera esce di poco.

Break rosanero al 48′ quando Floriano ha una intuizione e serve benissimo Brunori, l’attaccante rosanero potrebbe servire Elia ma preferisce tirare ma la sfera viene deviata in calcio d’angolo da un difensore.

Galletti vicini al pareggio

Al 2′ minuto della ripresa Maita impegna severamente Pigliacelli che è bravissimo a deviare sopra la traversa la conclusione a botta sicura del giocatore pugliese. Il primo cambio è dei padroni di casa:

Al 65′ Mignani fa un triplo cambio, fuori Folorunsho, Maita e Botta per Galano, Cangiano e Maita. Corini risponde con Pierozzi che Rileva Valente. Cheddira pareggia

Tre minuti dopo la triplice sostituzione, il Bari pareggia con Cheddira pronto al centro dell’area a sfruttare un passaggio al centro di Antenucci, bravo a sua volta a resistere di fisico a Damiani ed a servire il compagno. Nell’occasione è ingenuo il centrocampista rosanero. I padroni di casa trovano il pareggio meritato dopo un secondo tempo iniziato e condotto in attacco.

Palermo in dieci nel finale

Nel finale il Palermo rischia e rimane in 10. All’86’ Marconi stende Cheddira al limite dell’area. L’arbitro prima ammonisce poi espelle su segnalazione del var il centrale rosanero per fallo da ultimo uomo.

Ancora Cheddira a sfiora il gol sfruttando un errore di valutazione di Lancini, appena entrato, per sostituire Elia e far tornare la linea di difensori a 4 per la precedente espulsione di Marconi. L’attaccante biancorosso, spara addosso a Pigliacelli che evita la seconda capitolazione. Il Bari non ne ha più, il Palermo si difende con relativo ordine nei minuti di recupero e le due squadre si dividono equamente la posta. Trasferta tutto sommato positiva per il Palermo che prende un punto in uno dei match più interessanti della seconda giornata della cadetteria.

Bari-Palermo, il tabellino

Bari: Caprile; Pucino, Di Cesare (cap.), Terranova (50′ Vicari), Ricci; Maita (65′ Maita), Maiello, Folorunsho (65′ Galano); Botta (65′ Cangiano); Antenucci (Cetar 90′); Cheddira. Allenatore: Michele Mignani.

A disposizione: Frattali, D’Errico, Gigliotti, , Bosisio, Bellomo, Benedetti, Dorval, Mallamo.

Palermo: Pigliacelli; Buttaro, Marconi, Neldecearu, Crivello; Broh, Damiani; Valente (65′ Pierozzi); Elia (Lancini 88′; Floriano (cap.) (Stoppa 80′), Brunori. Allenatore: Eugenio Corini.