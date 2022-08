Precedenti Bari-Palermo, rosanero imbattuti al San Nicola dal 2013

Edoardo Ullo di

18/08/2022

La sfida di domani sera, venerdì 19 agosto con inizio alle 20.45, tra Bari e Palermo rappresenta una delle classiche del calcio italiano tra le squadre del sud. Complessivamente le due formazioni si sono affrontate 69 volte tra serie A, B, C e Coppa Italia. Bilancio in estremo equilibrio: 22 vittorie per i Galletti, 23 per i rosanero e 24 pareggi con 71 reti pugliesi, 78 siciliane. Domani al San Nicola le due neopromosse si troveranno di fronte per la settantesima volta nel match della seconda giornata del campionato di serie B.

Al San Nicola, saldo attivo per il Bari

A Bari, invece, il saldo è in netto favore dei biancorossi con 20 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 45 gol fatti, 27 al passivo.

Ma il Palermo non perde in Puglia dal 2013 ma con sole tre sfide

Tuttavia, c’è un dato da segnalare: scorgendo gli almanacchi ci si accorge che l’ultima vittoria del Bari sui rosanero davanti al pubblico amico del San Nicola risale al 24 settembre 2013. Era la sesta giornata del campionato di serie B ed i Galletti si imposero 2-1. Segnarono Sciaudone e Ceppitelli mentre per il Palermo accorciò Lafferty. Tale sconfitta costò la panchina a Gennaro Gattuso, al suo posto Beppe Iachini che portò la squadra in serie A con 5 giornate di anticipo vincendo, peraltro, il torneo cadetto.

Da allora il Palermo ha fatto visita al Bari altre tre volte. Giusto ricordarlo. La prima in serie B nel diciottesimo turno di andata della stagione 2017-2018, con una vittoria per 3-0 (autorete Molina, Ghanorè e Nestorovski). Due volte in serie C, nel campionato 2020-2021 (2-2 con reti iniziali di Floriano e Santana e rimonta biancorossa con Mercurio e Perrotta) e la più recente, disputata lo scorso 24 aprile, nell’annata 2021-2022, con il successo per 2-0 nell’ultima giornata della regular season con i gol di Floriano e Brunori rovinando la festa promozione del Bari che si presentò in campo già sicuro di aver vinto il girone C e conquistato – con merito – la serie cadetta.

Un successo, quest’ultimo, che lanciò l’Undici dell’allora tecnico Silvio Baldini al terzo posto del girone C e ad avere un cammino nei play off meno complicato dando il vantaggio di disputare tutte le sfide di ritorno di quest’appendice in casa. Un cammino che avrebbe portato il Palermo a vincere il torneo dopo otto partite intense con 6 vittorie e due pareggi e di tornare in serie B dopo tre anni di assenza a causa del fallimento della vecchia società rosanero.

La prima sfida nel 1930, finì a reti inviolate

La lunga serie di precedenti è stata inaugurata dalla sfida del lontanissimo 26 ottobre 1930 in serie B: finì 0-0 e si giocò all’allora Favorita. Al ritorno, nel maggio del 1931, il Bari vinse in casa per 2-1.

La prima affermazione rosanero risale all’11 dicembre 1932 in casa in serie A: finì 1-0.

La prima vittoria in trasferta dei pugliesi è dell’ottobre 1945, 0-2 nel torneo Centro Sud A-B. L’ultima nel 1997 (1-2 in serie B).

Il Palermo dovrà aspettare il 22 febbraio del 1950 per assaporare la prima gioia lontano dalle mura amiche: finì 1-2.

La vittoria più larga dei rosanero risale al 22 novembre del 1970, era la decima giornata della serie B 1970-1971: il match si concluse con un perentorio 4-0 per i siciliani. L’affermazione più ampia dei biancorossi, invece, appartiene al recente passato: stagione 2009-2010, i pugliesi si impongono 4-2 alla 22ma giornata della serie A.

Segnarono inizialmente Bonucci ed Alvarez, i rosa rimontarono con Cavani e Pastore ma Barreto e Koman regalarono i 3 punti ai biancorossi. Al termine di quell’annata, rosanero quinti con 65 punti ad un soffio dalla qualificazione ai play out di Champions League; pugliesi decimi a quota 50. A conti fatti, con quei tre punti, i palermitani avrebbero scavalcato la Sampdoria nella corsa al quarto posto.