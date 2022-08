Serie B, bilancio in favore dei rosanero con 9 vittorie e sei pareggi

Quella tra Palermo ed Ascoli di sabato 27 agosto, valida per la terza giornata del campionato di serie B, sarà la 17ma sfida al Renzo Barbera con le due squadre che arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 4.

Il bilancio delle sedici sfide precedenti tra serie A, B e C1, è in netto favore dei rosanero che tra le mura amiche hanno vinto 9 volte, pareggiato 6 e perso soltanto una volta. A far da contorno a questi numeri, 25 gol segnati dai rosanero a fronte di 7 subiti.

A campi invertiti, invece, il bilancio dei quindici incontri è di 4 affermazioni siciliane (l’ultima nella stagione 2018-2019) al Del Duca, 7 vittorie bianconere e 5 pareggi.

Il primo confronto al Barbera tra le due formazioni si giocò il 9 dicembre del 1973 in serie B: finì 1-1 con reti nel finale di La Rosa e pareggio ospite di Campanini. Al termine di quella stagione, Palermo settimo in campionato e finalista in Coppa Italia (scippata ai rigori col Bologna), bianconeri secondi e promossi in serie A.

Palermo imbattuto al Barbara con l’Ascoli da 22 anni

Il dato statistico più appariscente è senza dubbio l’imbattibilità dei rosanero nei confronti dell’Ascoli a Renzo Barbera. Il Palermo non perde da 22 anni.

L’unica affermazione dei marchigiani è data e risale al 16 gennaio 2000. Era il campionato di serie C1 della stagione 1999-2000 con i rosanero che alla fine chiusero al sesto posto e fuori dai play off mentre i bianconeri arrivarono terzi. L’Ascoli si impose 1-0 ed a decidere quella sfida all’allora Favorita, valida per la prima giornata di ritorno, fu Eddy Baggio, fratello del “divin codino” Roberto.

Nelle ultime tre sfide, rosanero nettamente vittoriosi

Il trend per i rosanero è positivo. Nelle ultime tre sfide il Palermo ha vinto sempre nettamente. L’ultimo scontro diretto risale al 27 dicembre del 2018 ed i siciliani si imposero 3-0. Al dare il via alle segnature fu una clamorosa autorete del portiere dell’Ascoli Filippo Perucchini poco dopo la metà del primo tempo, poi nel finale Chochev e Szyminski arrotondarono il bottino.

Nel penultimo precedente a Palermo, datato 27 febbraio 2018 la squadra allenata allora da Bruno Tedino stracciò i bianconeri 4-1. I bianconeri di Serse Cosmi passarono in vantaggio con Bianchi nel primo tempo poi ci fu il ribaltone: nel giro di 3 minuti tra il 46’ ed il 48’ segnarono Rispoli e Coronado poi al 55′ Rispoli e nel finale, all’83′, Nestorovski.

Ancora più a ritroso nel tempo c’è l’ultima sfida in serie A del 20 dicembre 2006. Il Palermo, poi quinto in quella stagione e per la terza volta consecutiva in Europa League, si impose 4-0 con i gol di Mark Bresciano nel primo tempo e di Eugenio Corini (adesso allenatore rosanero), Giovanni Tedesco e Capuano.

Ultimo pareggio nel 2005-2006

Risale al 2 aprile 2006 l’ultimo pareggio interno del Palermo con l’Ascoli. Finì 1-1 con rete di Caracciolo dopo la mezz’ora del primo tempo e gol di Foggia per i bianconeri a metà ripresa.

Nel 2000-2001 l’ultima sfida in serie C

Nella stagione 2000-2001 Palermo ed Ascoli si affrontarono per l’ultima volta in serie C. La sfida si giocò il 13 maggio 2001 ed i rosanero vinsero 1-0 grazie ad un gol di Tiziano Maggiolini nelle fasi iniziali. Fu l’apoteosi con la squadra che grazie anche a quel successo concluse il campionato in prima posizione tornando in cadetteria. Era l’anno di Massimiliano Cappioli, di Firmino Elia, Franco Brienza, Davide Bombardini, Christian La Grotteria, Vincenzo Sicignano, Leandro Rinaudo e compagnia bella.