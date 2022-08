Parla il protagonista della promozione in B nel 2000-2001

Antivigilia di Palermo-Perugia che sabato 13 agosto alle 20.45 aprirà il cammino dei rosanero nel prossimo campionato di serie B. Un esordio atteso da una piazza intera che dopo tre anni si riaffaccia in cadetteria.

La sfida tra aquile e grifoni è un appuntamento importante per la storia delle due squadre. Attesa particolare per Massimiliano Cappioli, doppio ex di turno che a Palermo gli appassionati ricordano con tanto affetto per aver portato per mano la squadra rosanero in serie B nella stagione 2000-2001. Un torneo memorabile con lui diventato subito idolo del Favorita che ha incantato con le sue giocate. Un lusso per la serie C avere uno come lui, con tanta esperienza in serie A, che vestì anche la maglia azzurra per una volta: a Napoli nell’amichevole pre-Mondiale Usa ’94 con la Francia nella selezione guidata dal commissario tecnico Arrigo Sacchi.

Cappioli con 15 gol e 4 assist in 32 presenze in quel campionato di serie C è stato assoluto protagonista della storica promozione e per lui Palermo-Perugia è senza dubbio una partita importante. L’ex capitano rosanero era approdato in Sicilia proprio dal club umbro che aveva contribuito a salvare in massima serie con due reti pesanti al Venezia ed al Lecce.

“Palermo per me è un posto speciale – sottolinea a BlogSicilia.it Massimiliano Cappioli – ho fatto due annate fantastiche vissute con molto entusiasmo. Di quella esperienza ho bellissimi ricordi di tutto, dei tifosi, dello stadio, delle persone ed anche della cucina. A Perugia sono stato sei mesi, ci siamo salvati, è andata bene”.

Cappioli, “Palermo-Perugia partita tosta per entrambe”

Massimiliano Cappioli non si sbilancia sul pronostico della sfida. “Non sono bravo in queste cose ma dico che sarà una partita difficile per entrambe – spiega – perché da un lato c’è il Palermo che può contare sul meraviglioso pubblico e sull’entusiasmo. Poi Corini è un bravo allenatore anche se è arrivato da poco e poi c’è la nuova proprietà. Il Perugia ha già dimostrato di essere in palla e nella scorsa stagione ha fatto benissimo andando anche nei play off per la serie A”.

“Mi piace Brunori, sarebbe perfetto per i miei assist”

L’ex capitano e numero 10 rosanero parla anche del nuovo Palermo e a BlogSicilia.it sottolinea: “Mi piace tantissimo il vostro bomber, Matteo Brunori; è uno veramente forte. Se giocassi ancora ci divertiremmo li in attacco, tra i miei passaggi ed i suoi gol. Beh, in effetti qualche gol l’ho segnato anche io, faremmo belle cose”.

Per Massimiliano Cappioli, in quell’annata da incorniciare, arrivarono gol pesantissimi all’Avellino, al Benevento, nel derby vittorioso 5-1 sul Catania, col Castel di Sangro, o ancora all’ultimo respiro come col Savoia all’89 o al 93′ nel pari interno con la Fidelis Andria ed inoltre nel 2-1 a Nocera Inferiore.

Reti mai banali che permisero ai rosa di vincere la concorrenza quasi al fotofinish del Messina e del Catania in un girone B di altissimo livello. Era il Palermo di Firmino Elia, a segno 11 volte, di Davide Bombardini, 6 gol, di Cristian La Grotteria, Francesco Brienza e di tanti altri.

I precedenti al Barbera sono favorevoli ai rosanero

Nonostante il blasone di Palermo e Perugia, (gli umbri vantano anche un clamoroso secondo posto in serie A nel 1978-1979 riuscendo ad essere la prima squadra nella storia del calcio italiano a chiudere un torneo da imbattuti) le due formazioni non si sono mai affrontate nel massimo palcoscenico.

Sono 21 i precedenti tra Palermo e Perugia al Barbera. Quattordici in serie B, 6 in serie C ed uno in Coppa Italia. Il bilancio parla di 10 vittorie rosanero, 9 pareggi e due ko.

Lo scontro più recente è quello della stagione 2018-2019 in serie B: i rosanero vinsero 4-1 con reti di Bellusci, doppietta di Nestorovski intervallata da una marcatura di Trajkovski ed una rete nel finale di Dragomir. Ad aprire la serie, invece, la sfida in cadetteria nella stagione 1946-1947 terminato 0-0.

L’ultimo ko casalingo dei rosanero con i grifoni risale alla sfida del torneo cadetto 1995-96 quando Goretti segnò il gol vittoria nel match chiuso 1-0 per gli ospiti. Al termine di quell’annata, umbri in serie A, il Palermo dei picciotti al settimo posto, qualificato in Coppa Anglo-italiana che però venne soppressa nella stagione successiva.