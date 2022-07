Il cammino dei rosanero, Baldini "Ce la giochiamo con tutti"

Parte in casa il cammino del Palermo nel prossimo campionato di serie B che vede i rosanero ai nastri di partenza dopo tre anni di assenza. I siciliani, neopromossi in cadetteria affronteranno in casa il Perugia il prossimo 13 agosto. Questo il sorteggio della giornata inaugurale dell’urna dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco di Reggio Calabria.

I rosa chiuderanno l’andata a Brescia, questo significa che il 19 maggio, il Palermo chiuderà la stagione regolare in casa con le Rondinelle dopo 38 giornate.

La prima giornata completa

Ecco prima giornata completa del torneo cadetto 2022-23:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

Alla seconda giornata trasferta a Bari per il Palermo

Il calendario prevede che i rosa affrontino successivamente il Bari al San Nicola per la seconda giornata in programma il 20 agosto in una sfida tra neo-promosse. Sette giorni dopo, l’Undici di Baldini torna al Barbera per affrontare l’Ascoli. Il 3 settembre trasferta a Reggio Calabria per il Palermo, ospite della Reggina.

Alla quinta Palermo-Genoa, poi, trasferta a Frosinone

Il 10 settembre big-match: al Barbera ci sarà Palermo-Genoa, classico della cadetteria ma anche in serie A e partita dura con i Grifoni neoretrocessi dalla massima serie. La settimana, il 17 settembre, successiva si giocherà la sesta giornata: il Palermo sarà di scena a Frosinone, campo che evoca brutti ricordi ai tifosi rosa.

L’1 ottobre c’è la sfida inedita tra Palermo e Sudtirol al Barbera. All’ottava giornata De Rose e compagni saranno ospiti della Ternana (8 ottobre).

Doppio turno casalingo con Pisa e Cittadella

La settimana dopo in casa (15 ottobre), il Palermo ospiterà il Pisa (con il quale il 21 luglio farà una amichevole a Rovetta) per la nona giornata. Il turno successivo, il 22 ottobre, ancora match casalingo per i rosanero che se la vedranno con il Cittadella. Il 29 ottobre è in programma la trasferta al Braglia di Modena contro una delle protagoniste della serie C della scorsa stagione, vincitrice del girone B della terza serie.

Alla dodicesima giornata (5 novembre) il Palermo torna al Barbera per affrontare il Parma di Buffon, ultimo vincitore italiana della Coppa Uefa. Trasferta in Calabria per la matricola di Baldini per la tredicesima giornata (12 novembre): di fronte ci sarà il Cosenza. Poi è prevista una pausa.

Il Palermo riceve il Venezia alla ripresa del campionato

Ennesimo big match per il Palermo subito dopo la pausa di campionato. Alla ripresa, il 27 novembre, gli isolani riceveranno il Venezia, una delle tre retrocesse dalla A per il 14mo turno di andata. Trasferta a Benevento, altro avversario ostico, per la 15ma giornata prevista per il 4 dicembre.

Per il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, si giocherà un turno preliminare. I rosa riceveranno il Como di Cesc Fabregas. Tre giorni dopo, l’11 dicembre, suggestiva trasferta a Ferrara sul campo della Spal per la 17ma giornata.

Il derby delle isole alla diciottesima

Il 17 dicembre, in pieno clima natalizio, si giocherà al Barbera il derby delle Isole, ovvero Palermo-Cagliari, un altro classico della Seconda Serie. Il 26 dicembre, per Santo Stefano, nel cosiddetto boxing day, il Palermo chiuderà il girone di andata al Rigamonti, ospite del forte Brescia.

Le date della serie B, esordio il 13 agosto, la regular season si chiude il 19 maggio

Il torneo inizierà tra meno di un mese, il 13 agosto con anticipo della prima giornata previsto per il 12. La stagione regolare si chiuderà il 19 maggio dopo 38 giornate.

Due i turni infrasettimanali (8 dicembre e 28 febbraio); tre le soste: 24 e 25 settembre; 19-20 novembre; 25-26 marzo.

Questi i criteri per la composizione del calendario

Sono stati questi i criteri per la composizione del calendario,

Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta;

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della scorsa stagione non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023;

relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della serie.

Baldini “Calendario ricco di partite emozionanti, il Palermo se la gioca con tutti”

“Guardando il calendario spiccano tante partite destinate sicuramente a suscitare grandi emozioni. Il Palermo è qui per giocarsela con tutte le avversarie, a testa bassa e sempre mantenendo la concentrazione sulla propria prestazione. L’ordine degli incontri non cambia nulla. Noi siamo depositari del nostro destino. Accoglieremo ogni sfida nel momento in cui ci si proporrà, sempre con lo spirito giusto e con il lavoro su noi stessi, l’unica vera variabile. Il resto non conta”. Sono le parole del tecnico Silvio Baldini a commento del calendario di serie B appena annunciato.