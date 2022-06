Serie C, Play Off, i Rosa tornano in cadetteria dopo 3 anni

Il sogno è realtà: il Palermo è promosso in serie B. La festa rosanero è iniziata già molto prima del triplice fischio di Perenzoni che ha sancito il successo per 1-0 sul Padova che si somma alla vittoria esterna di sette giorni fa all’Euganeo e manda i Rosa in paradiso. Una serie B ritrovata dopo tre anni.

Nel primo tempo, un rigore di Brunori al 23′ ha fatto esultare i 34.010 tifosi presenti allo stadio tinto a festa per l’occasione. Poi diverse occasioni dei rosa hanno trovato Donnarumma sempre pronto ad evitare il peggio.

Il capolavoro di Baldini nei play off

Un finale di stagione esaltante culminato con 6 vittorie consecutive in trasferte, il terzo posto conquistato alla fine della regular season e soprattutto, vittorie esterne nel cammino dei play off. Una cavalcata cominciata con la Triestina, poi con il brivido con la Virtus Entella e nella semifinale con la Feralpi. Il Padova è caduto con l’onore delle armi ma l’entusiasmo dei rosa ha fatto la differenza.

Questo è stato il capolavoro di Silvio Baldini che dopo 18 anni da quell’amaro esonero nella stagione 2003-04 quando era secondo in classifica (i rosa avrebbero centrato la promozione in massima serie), si è presa la sua rivincita. A modo suo, con il lavoro e l’umanità che lo ha sempre contraddistinto. Arrivato poco prima di Natale ha plasmato a sua immagine e somiglianza una squadra allo sbando.

Palermo subito pericoloso

Palermo pericoloso con Brunori al 14′. L’attaccante rosanero, riceve un lancio di Floriano, difende palla sulla sinistra ed impegna Donnarumma con un potente tiro sul primo palo. L’estremo difensore ospite si salva in angolo. E’ il primo acuto rosanero e della partita.

I rosa alzano di intensità. Ed al 16′ è Dall’Oglio a concludere bene su un’azione d’angolo ma il tiro risulta centrale e Donnarumma non ha difficoltà a bloccare.

Rigore di Brunori, Palermo avanti

Al 23′ rigore per il Palermo cross di De Rose, la sfera viene toccata in area di mani da Pelagatti. Per l’arbitro Perenzoni è rigore. Brunori ci prova dagli 11 metri. Brunori spiazza il portiere del Padova e segna l’1-0. Trema il Barbera per la gioia dei tifosi. Per il bomber del Palermo è il 29mo gol in questa stagione.

Al 40′ il Padova prova a pungere: Jelenic tira in diagonale da dentro l’area ma Massolo blocca a terra con sicurezza. Questa è l’unica azione del primo tempo.

Valente sfiora il 2-0 e si chiude il primo tempo

Al 43′ Valente tira dal limite dell’area ma la sfera va alta non di molto sulla traversa.

Ad inizio ripresa, Palermo arrembante, Padova in 10

Baldini manda in campo Lancini ed Odjer rispettivamente per Perrotta e Dall’Oglio. Il Palermo continua ad attaccare incurante del vantaggio. Al 52′ calcio di punizione di Valente sulla destra arriva Perrotta che colpisce in modo beffardo e la palla esce di poco.

Al 55′ Floriano tira in diagonale. Donnarumma deve superarsi per evitare il 2-0. Poi l’arbitro espelle dopo una consultazione al Var Ronaldo del Padova per un fallo su Valente.

Al 61′ azione di contropiede del Palermo che ha provato a chiudere la partita. Il diagonale di Floriano da buona posizione va a lato.

Rosanero ancora vicini al gol con Luperini che di testa ha girato benissimo un centro sulla destra, l’estremo difensore del Padova fa il miracolo.

Si canta sugli spalti, ovazione per Brunori

All’78’ ovazione per Brunori, sostituito da Silipo. Palermo in 11 contro 10 ed in vantaggio per 1-0 (2-0 nel computo totale) vede il traguardo e vuole addormentare la partita.

I rosa ci provano ancora ma Donnarumma non fa passare nulla e tiene ancora a galla i suoi. In diverse occasioni anche nel finale. Il Padova non ha più forze, i rosa volano verso la serie B ed è grande festa.

Invasione di campo a fine partita

Al termine della partita, è iniziata la festa con annessa invasione di campo. La cerimonia di premiazione della Lega Pro è stata ritardata di alcuni minuti. Tanto entusiasmo per il popolo rosanero che aspettava da tempo questa promozione.