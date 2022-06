Serie C, Floriano decide ad inizio partita

Il primo round della finale per la serie B è del Palermo. La squadra rosanero ha vinto 1-0 a Padova con un gol di Floriano al 10 del primo tempo. L’attaccante esterno è stato abile a sfruttare una topica della difesa veneta. Poi i rosa hanno difeso il risultato dagli attacchi del Padova che è andato vicinissimo al pari con Chiricò, già giustiziere del Catanzaro in semifinale, ma la sfera che aveva superato Massolo uscito a vuoto è stata salvata incredibilmente da Marconi, in modo eroico.

Sesta vittoria in trasferta consecutiva per il Palermo

I rosanero centrano la sesta vittoria consecutiva in trasferta dopo quelle di Monopoli e Bari nella regular season e di Trieste, Chiavari e Salò in questo cammino dei play off. Al ritorno al Barbera, domenica 12 giugno, i rosa potranno contare su due risultati su tre. E domani inizierà la prevendita dei biglietti. Si prevede un nuovo pienone e probabilmente un nuovo record stagionale dopo i 35.037 spettatori presenti al Barbera per la semifinale di ritorno con la Feralpisalò.

Palermo e Padova si studiano

Primi minuti di studio, poi il Palermo prova a pungere senza riuscire con Brunori mentre al 6′ Massolo è bravo a respingere un calcio di punizione do Ronaldo.

Floriano gol, Palermo avanti

Il Palermo passa inaspettatamente in vantaggio sfruttando una colossale disattenzione della difesa dei padroni di casa. Valente sfrutta una frittata di Curcio e Gasbarro in piena area, recupera il pallone, lo mette in mezzo di prima intenzione e Floriano sbuca a due passi e segna bucando Donnarumma.

Al 13′ Floriano serve in profondità Giron, ma il cross del numero 3 rosa è intercettato dalla difesa veneta.

Il Padova prova a prendere coraggio ma Brunori sfiora il raddoppio

I padroni di casa ci provano al 17′ ma senza troppa convinzione.

Al 25′ sono i rosanero con Brunori ad avere l’occasione ghiottissima per 0-2. Giron vola letteralmente sinistra e crossa in area per l’accorrente Brunori che taglia benissimo, impatta bene la sfera ma non trova la porta per poco.

Gol annullato al Padova

Gol sbagliato, gol subito ma annullato. Il Padova al 26′ segna con Bifulco ma in fuorigioco. In questa occasione la difesa rosanero è rimasta altissima.

Marconi salva sulla linea su Chiricò

Alla mezz’ora il Padova è vicinissimo al pareggio. Chiricò tocca in porta approfittando di una uscita avventata di Massolo, la sfera sta entrando in porta ma Marconi alla disperata sulla linea col pallone che sembrava essere entrato.

Dopo due minuti di consultazione al Var (in serie C non c’è la Gol Line Technology) conferma che la palla non ha varcato in toto la linea di porta.

Brunori pizzica da lontano

Al 33′ il Palermo ci prova dalla distanza con Brunori che riesce a tirare e ad impensierire Donnarumma che è bravo a deviare la conclusione.

Santini sfiora il pari nel finale del primo tempo

Al 42′ l’ultima grande occasione del Padova: Santini è bravissimo ad impattare di testa. La sfera viene deviata da Luperini ed esce di un non nulla.

Ad inizio ripresa, Damiani ammonito, salta la sfida di ritorno

Baldini fa i primi cambi ad inizio ripresa, esce Floriano, autore del gol ed entra Soleri, vero e proprio “apriscatole” delle difese avversarie.

Il Padova accelera. Ed il Palermo è in difficoltà: 2 ammonizioni in un minuto. Prima è Giron al 52′ per fallo su Germano, poi, al 53′ quella più pesante a Damiani per un intervento irregolare su Donnarumma.

Damiani era diffidato. Peccato perché in caso di gol, la segnatura sarebbe stata annullata per fuorigioco.

Palo esterno di Luperini, Palermo ancora vicino al 2-0

Ma è il Palermo che torna ad essere pericolosissimo. Al 69′ Valente crossa Luperini è bravo a farsi spazio ed a colpire in rovesciata, la sfera sorprende Donnarumma ma si spegne sul palo esterno. I rosa provano ad alleggerire la pressione ma in un paio di occasioni Soleri non riesce ad avere la lucidità dell’ultimo passaggio. Per il 27 rosanero, in prestito proprio dal Padova, 45′ minuti incolori.

Jelenic ci prova ma non riesce a pareggiare

Jelenic ci prova due volte nel giro di tre minuti, la prima volta la conclusione è alta, mentre all’86’ trova l’intervento di Massolo.

Giallo pesante per Ajeti all’90 per fallo su Brunori in ripartenza a centrocampo. Il centrocampista biancoscudato era diffidato e non giocherà al Barbera.

Il Padova nel finale ci prova ma non riesce a pungere.