Serie B, il tecnico rosanero è ottimista

Primo “giorno di scuola” per il Palermo che inizia la stagione 2022-23 con l’avvio degli allenamenti al Tenente Onorato di Boccadifalco. Il tecnico Silvio Baldini parla degli obiettivi stagionali. E c’è tanto ottimismo dopo anche la bella promozione ottenuta poco più di un mese fa.

Nel giorno del quarantennale della vittoria dell’Italia al Mondiale di Spagna 1982, Baldini – che ha ricordato questa vittoria – ha parlato della squadra, del gruppo, della voglia di far bene. Ed andare oltre gli obiettivi dichiarati.

“So che i nuovi dirigenti hanno detto che faranno una stagione di transizione – sottolinea Baldini – ma io credo in un obiettivo più ampio. La mia fede è grande e mi fa andare oltre. Voglio la promozione in serie A. Ci credo. Emozione ed emotività fanno la differenza rispetto agli algoritmi. Se il giocatore si sente importante ed ha motivazioni in quel che fa può ottenere qualunque risultato”.

Su Brunori

“Bisogna chiedere a lui se rimarrà o meno – spiega il tecnico – ma la sua mancanza non deve essere una scusa. Sono molto fiducioso perché vogliamo una squadra competitiva. Mi è stato chiesto di fare un campionato sereno ma non mi piace. Voglio stare sempre sulla lama del rasoio. Con l’adrenalina perché mi sento vivo così. Non è essere sbruffoni, è il mio modo di essere”.

Baldini sul blasone della serie B

Il tecnico rosanero in conferenza stampa ha raccontato l’incontro con i dirigenti del City Football Group e spiegato i motivi del suo ottimismo. “Nessuno credeva alla promozione in serie B ma ci siamo arrivati – dice – con grandi numeri. Anche ad Empoli, quando vinsi la B ed andammo in serie A, mi dissero che era un campionato difficile perché c’erano squadra importanti che avevano vinto anche lo scudetto. La storia è importante ma è altrettanto importante avere giocatori bravi. Più giocatori forti abbiamo, più facile sarà in A”.

Ed ha proseguito “Ci metto la faccia e so che se le cose dovessero andare male sarei io il primo ad essere contestato. Tuttavia ho questa mentalità: voglio puntare al massimo. Se tirassimo il meglio da ogni giocatore, avremmo tante possibilità per fare molto bene”.

La differenza tra serie B e serie C, le prospettive del Palermo

“Noi dobbiamo credere in noi stessi – ha osservato – ed anche così possiamo fare bene. Noi affronteremo Cagliari, Genoa e Venezia, le retrocesse dalla serie A, due volte nella stagione. Bisogna essere concentrati e si può vincere”.

Sorteggio del calendario il 15 luglio

Baldini ha sorriso quando ha ricordato che il sorteggio del calendario della serie B 2022-23 sarà effettuato il prossimo 15 luglio, il giorno dei festeggiamenti di Santa Rosalia la patrona di Palermo alla quale lui è devoto. “Perfetto, cavalchiamo l’onda. Andiamo avanti”.

Il Palermo sta lavorando per migliorare l’organico

La società sta lavorando per rinforzare la squadra. Baldini ha spiegato “Non so quanti rinforzi avremo. Non sono io a dover scegliere. Ma devo ragionare con i giocatori che ho. Il mercato finirà il 31 agosto e vedremo chi saremo. Intanto bisogna valorizzare i giocatori che ho”.

Amichevoli

Il Palermo giocherà delle amichevoli. Il tecnico lo conferma “Prima di arrivare alla Reggina – ha detto – dovremo sicuramente disputare almeno tre amichevoli per trovare condizione”.

Ritiro pre-campionato a Palermo

Si torna a parlare delle scelte che hanno portato il club di viale del Fante a svolgere la preparazione a Palermo. “Faremo diverse partite qui, con questo clima – ha spiegato Baldini – ed era giusto cominciare qui. A contatto col nostro pubblico. Non c’è bisogno di andare in montagna perché tutti vanno in montagna. Vado con dati scientifici: e questi parlano chiaro. La squadra gioca meglio quando si prepara nella località col clima della città”.

Verso il rinnovo di Floriano

Si parla del rinnovo di Floriano: “Spero che rimanga – ha detto il tecnico – e penso che in settimana, entro due giorni, arriverà la riconferma. Se la merita. Ha fatto 9 gol e 10 assist. E’ un giocatore importante”.

Grotta convocato in prima squadra

Il portiere della Primavera, Grotta, risulta tra i 22 calciatori convocati in questo avvio di preparazione. “Valuteremo lui ma anche tutti gli altri prospetti delle giovanili, come Corona. Staremo attenti per valorizzare il nostro patrimonio”.