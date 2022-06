I rosanero aspettano il closing che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

Giorni di attesa tra voci di corridoio e poche conferme ufficiali. Dopo la promozione in serie B del Palermo al termine della cavalcata nei play off, sono arrivate subito le voci sull’accordo tra il club rosanero guidato da Dario Mirri e la holding del City Group dello sceicco Mansour.

Dopo il blitz milanese dei giorni scorsi, il numero 1 rosanero dovrebbe aver concluso il closing. Mancherebbero gli ultimi dettagli e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, tra fine giugno ed i primissimi di luglio. Il closing, dunque, sarebbe imminente.

Pochissime le certezze. A parte il risultato sul campo, si riparte dalla riconferma – ufficializzata anche dal club rosa – di Edoardo Soleri, riscattato dal Padova. Per lui la società siciliana ha versato 200.000 euro. Poi tutto, o quasi, è da definire o quantomeno da confermare.

Baldini “confermato sulla panchina del Palermo”

Nelle scorse ore, il presidente Dario Mirri ha fatto chiarezza sulla permanenza dell’allenatore Silvio Baldini sulla panchina rosanero. Il tecnico rimarrà nonostante l’insediamento della nuova proprietà che sembra essere praticamente imminente e che pareva aver messo in dubbio le posizioni dello staff e della dirigenza. Del resto, proprietario nuovo, aria nuova non sarebbe una novità.

Tuttavia, proprio dopo la trasferta milanese e l’incontro tra il numero 1 rosanero e Giovanni Gardini dal quale sarebbero emersi i primi dettagli da confermare sulle cifre della cessione del club (dai 13 milioni ai 15 per l’80% delle quote), si sarebbero definiti anche i ruoli dirigenziali. Mirri rimarrebbe, come noto dalle voci, presidente col 20%.

E Baldini sarebbe saldo sulla panchina dei rosa. Il contratto parlava chiaro: per lui il rinnovo sarebbe scattato con la promozione. Ma le tante incognite, per via del cambio di proprietà, si sono concretizzate nei giorni scorsi. Del resto lo stesso allenatore subito dopo la promozione aveva dichiarato che la permanenza nel capoluogo siciliano sarebbe dipesa dalla riconferma di alcuni dirigenti. “Imprescindibile”, a detta di Baldini.

Mirri, “Fiducia totale in Baldini”

Dario Mirri ha spiegato ai microfoni di Radio Rai “Nessun dubbio sulla conferma di Baldini – ha detto alla nota trasmissione –. Ha dimostrato di essere un uomo ed è riuscito ad entrare dentro il cuore di tutti, sarà il nostro allenatore anche in Serie B. Il rinnovo è previsto con la promozione, non c’è nemmeno bisogno di un nuovo contratto”.

Palermo ama Baldini, per lui una conferma meritata

Baldini ama Palermo. Palermo ama Baldini. Per lui sarebbe una riconferma meritata, guadagnata sul campo dopo una metamorfosi che ha trasformato la squadra da bruco in farfalla. Con ali forti in grado di volare alto oltre ogni aspettativa. Il finale di stagione è stato incredibile con una serie lunghissima di risultati iniziata a fine febbraio, dopo il ko con la Virtus Francavilla. Poi la metamorfosi (pur con il passaggio a vuoto dei tre pareggi consecutivi con squadre pericolanti) e le vittorie in trasferta. Prima Avellino. Poi ben sei di fila, a Monopoli e Bari, decisive per la terza posizione alla fine della stagione regolare, poi – nei play off – a Trieste, Chiavari, Salò e Padova.

Castagnini verso il rinnovo

Oltre al tecnico Baldini, cui rinnovo dal punto di vista contrattuale è cosa fatta, dovrebbe essere vicino alla riconferma anche il direttore sportivo Renzo Castagnini. Anche la sua causa sarebbe stata avallata da Mirri. Potrebbe, tuttavia, essere affiancato da Luciano Zavagno.

Anche Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del Palermo, dovrebbe rimanere al suo posto. Rinaldo Sagramola, sotto contratto per un altro anno, ha lasciato la carica di amministratore delegato mantenendo quella di direttore generale. Da questo si potrebbe evincere proprio la permanenza di Sagramola mentre Gardini dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato.

Il Palermo potrebbe riscattare Damiani, i dubbi su Brunori

Con Baldini verso la riconferma è probabile che venga richiesto il diritto di riscatto per Damiani, in prestito dall’Empoli col diritto di riscatto. Damiani è cresciuto molto nel finale di stagione ed è stato uno dei pilastri del centrocampo rosanero. Potrebbe esserlo anche per la prossima stagione in cadetteria.

Valente, in scadenza di contratto il 30 giugno, potrebbe aver convinto la società al rinnovo.

Ma ci sono ulteriori situazioni contrattuali in scadenza a fine mese. Pelagotti, Lancini, Marconi ed Odjer ad esempio.

Un pensiero per Brunori. La Juventus vuole monetizzare, il Palermo aspetta la decisione dell’attaccante: provare la serie A o continuare in maglia rosanero. Da questa scelta dipende la permanenza del trascinatore, con le sue 29 reti, dell’ultima stagione rosanero.

Ma il mercato non si fermerebbe certo qui. Ci sarebbero anche gli innesti per una squadra neopromossa che dovrà, in una serie B composta da molte squadre di pari blasone o addirittura superiore (Genoa e Cagliari, docet), cercare di farsi largo. Ed in questa ottica, l’ingresso nella galassia del City Group potrebbe aprire spiragli interessanti. Probabilmente inimmaginabili solo pochi mesi addietro.