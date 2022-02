Serie C, Brunori e compagni sbattono sul muro Nobile

Nuova trasferta amara per il Palermo. La squadra di Silvio Baldini gioca un buon calcio ma viene punita dalla Virtus Francavilla che vince 2-1 e fa valere il fattore campo. In casa, la formazione pugliese, ha battuto in precedenza anche Bari, Catanzaro ed Avellino e centra l’ottava affermazione consecutiva. I padroni di casa salgono in classifica a quota 53 e mantengono la terza posizione allontanandosi di ben 8 lunghezze dai siciliani.

Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Palermo

Per i rosanero si tratta della seconda sconfitta consecutiva lontano dal Barbera dopo il 4-1 di Foggia. La squadra di Baldini rimane al sesto posto con 45 punti. Decidono i gol di Maiorino (su rigore) e Patierno, mentre accorcia su penalty Brunori (che aveva deciso il match di andata), in mezzo tante parate di Nobile, estremo difensore del Francavilla, migliore in campo.

Intenso avvio di gara per i rosanero

Il Palermo ha cominciato bene la sfida col Francavilla. Sul sintetico dei pugliesi, i rosanero hanno iniziato in pressing giocando corto come voluto dal tecnico Baldini. Già al 9′ c’è la prima grande occasione per i palermitani: De Rose passa a Floriano al centro dell’area che da due passi non angola e Nobile para di piede salvando la propria porta. Quella del portiere del Francavilla è stata la prima di una lunga serie di parate decisive.

Quattro minuti dopo, Floriano recupera palla e lancia Brunori che a tu per tu col portiere avversario non riesce a segnare. Nobile è ancora di piede. Palermo arrembante ed aggressivo a centrocampo con diversi palloni rubati.

Al 18′ continua il pressing rosanero che continua a giocare cortissimo ed in modo aggressivo.

Segna il Francavilla su rigore

Alla prima vera occasione i padroni di casa passano. Al 23′ Mastropietro sorprende Giron che è in ritardo e lo travolge in area. Rigore ineccepibile. Un minuto dopo, Maiorino trasforma il rigore dell’1-0 calciando angolato sulla destra, Pelagotti intuisce ma non arriva.

Reazione Palermo, ma Nobile è sempre pronto

I rosa reagiscono. Due minuti dopo, al 26′ Brunori è caparbio, conquista un pallone ed entra in area ma non riesce a dare forza ed angolo al suo tiro. Nobile è ancora pronto a salvare i suoi. Al 30′ è Valente, ad impegnare severamente il portiere pugliese dalla breve distanza. Ma ancora una volta la conclusione sbatte sul corpo di Nobile che conferma di essere bravo in uscita.

Gol sbagliato, gol subito

La legge del calcio si concretizza nella ripresa in 5 minuti tra il 52′ ed il 57′. Luperini serve Brunori che ancora una volta da solo davanti a Nobile non segna. Il portiere pugliese vince ancora il duello con i giocatori rosanero.

Cinque minuti dopo, al 57′ i padroni di casa trovano il bis su un’azione manovrata chiusa magistralmente da Patierno che gira al volo dal limite dell’aria un pallone che non lascia spazio a Pelagotti.

Baldini mischia le carte e Brunori la riapre su rigore.

Il tecnico rosanero Silvio Baldini mischia le carte: fuori Floriano, Damiani ed Accardi, entrano Silipo, Dall’Oglio e Buttaro. Proprio quest’ultimo si invola in area ma viene fermato irregolarmente da Idda. Rigore che Brunori trasforma al 73′. Per l’attaccante è la quindicesima rete in campionato.

Poco dopo, al 76′ Palermo vicino al pareggio con un colpo di testa di Perrotta che finisce alto sopra la traversa. Rosanero vicini al pareggio su azione di angolo ma ancora l’estremo difensore ospite riesce ad evitare l’autogol del suo difensore. Nei cinque minuti di recupero non succede più nulla: Francavilla continua la sua marcia meritata al terzo posto, Palermo ancora in cerca di continuità anche se il gioco, ad onor del vero, non è mancato. Troppe, però, ingenuità che sono costate care. E troppi errori sotto porta. Un mix che condanna i rosa alla sesta posizione.