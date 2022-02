Serie C, rosanero chiamati a sfida impegnativa, pugliesi vincono da 7 turni in casa

Il Palermo cerca conferme e la sua identità definitiva. Dopo il perentorio 5-0 rifilato alla Turris sabato scorso al Barbera, la squadra di Silvio Baldini vuole dare continuità anche in trasferta. Domani, sabato 26 febbraio, i rosanero saranno ospiti della Virtus Francavilla, terza forza del girone C della serie C con 50 punti ottenuti in 28 partite.

Palermo quinto in classifica

Il Palermo – quinto in graduatoria con 45 punti, 5 in meno dei pugliesi – torna in campo dopo il rinvio della sfida interna col Taranto (la Lega ha imposto lo stop per mantenere il campo in vista della decisiva sfida di qualificazione dei mondiali 2022 della Nazionale azzurra con la Macedonia del Nord del 24 marzo) e si presenta con una partita in meno ma tre giorni di riposo in più. Può essere l’occasione per accorciare le distanze dagli avversari e, una volta recuperato il match col Taranto, anche per superarli.

Baldini “Francavilla squadra ben organizzata”

Alla vigilia del match, il tecnico Silvio Baldini parla della sfida con la Virtus Francavilla e del suo ruolino di marcia casalingo che ha visto i pugliesi battere Bari, Catanzaro ed Avellino tra le mura amiche: “I numeri dicono che vincono perché riescono sempre a far male gli avversari e riescono a difendere bene. Domani giochiamo con una squadra che ha 5 punti in più anche se una partita in più. Ma una squadra che batte tutte le big ha valori ed un’organizzazione importanti con un allenatore preparato”.

“Dobbiamo ripetere prestazione di Catanzaro”

L’allenatore rosanero continua a parlare del match e ribadisce il fatto di voler ripetere la prestazione di Catanzaro, quando, i rosa riuscirono ad imporre lo 0-0 al Ceravolo.

E sottolinea. “Doppiamo cercare di ripetere la partita col Catanzaro e di giocarci la nostra onorabilità, l’orgoglio e la voglia di vincere. Se facciamo questo, possiamo giocarcela ed i ragazzi stanno bene”.

“Vedo gruppo che ha voglia di far bene, faremo risultato”

Il Palermo è pronto per la dura trasferta di Francavilla. L’allenatore toscano parla di come la squadra abbia lavorato in questi giorni. “Tranne Crivello infortunato e Soleri squalificato – dice Baldini – sono tutti abili ed arruolati. Vedo chi si è allenato bene, vedo chi ha fame ed ha voglia. È un lavoro settimanale che mi suggerisce le scelte. I ragazzi questa settimana si sono allenati bene, e sono convinto che sarà una bella partita. E faremo risultato. Per noi è un test importantissimo. Sarebbe una vittoria di valore.

E prosegue: “Un allenatore deve tener conto della rosa e valorizzare tutti. Dare a tutti lo stesso conforto e professionalità. Sono ragazzi che si allenano benissimo e di dimostrare. Devono dimostrare di essere giocatori utili al Palermo. Ci sono giocatori che oggi vedo più utili alla funzionalità della squadra ma questo non significa che gli altri non lo siano successivamente”.

“Per il Palermo non è sfida decisiva ma molto indicativa”

L’importante della sfida alla terza forza del girone C è lampante ma per Baldini non è decisiva: “Partita con la Virtus non è decisiva ma è sicuramente molto indicativa. Ci dirà molto. Ma visto lo spirito dei ragazzi in allenamento sono convinto che faremo una grande gara ed il risultato. Se si gioca bene, il risultato è conseguenziale. Dobbiamo dimostrare di essere noi ma dobbiamo giocare con convinzione per trovare risposte che ci indichino di poterci giocare le nostre chance nel finale di stagione”.

Giron titolare

Baldini annuncia che Giron sarà titolare sulla sinistra: “Giron e Crivello occupano la fascia sinistra, domani partirà Giron titolare ed è giusto così: si fa trovare pronto ed è attento. Si è allenato benissimo.

E su Doda commenta: “è in gamba, sta lavorando bene. Se ci sarà bisogno, sarà pronto”.

“Palermo deve giocare corto”

Ed infine una nota tattica: “Il Palermo deve essere sempre corto. Se si riesce a giocare fino ai 16 metri si diventa una squadra importante ma più metri si mettono, più si allarga la squadra, più diventa vulnerabile soprattutto in un campo più piccolo come quello di Francavilla. Ancor di più bisogna essere compatti e corti. Ripeto: Dobbiamo rifare la prestazione di Catanzaro ed in fase di non possesso e di aggressione ha fatto la miglior partita da quando sono qui.

Baldini prosegue: “Palermo avvantaggiato dalla pausa? Ognuno è libero di pensarla come vuole, tra l’altro è un pensiero che non lede nessuno. Certo, avere avuto tre giorni in più di riposo è un vantaggio ma se non lo dimostriamo in campo non abbiamo fatto niente. L’avrei detto pure io, ma non c’è niente da capire: è stata una decisione della federazione. Abbiamo fatto allenamenti doppi”.

Palermo vinse all’andata, Brunori decisivo

Il match di andata, giocato al Barbera lo scorso 21 ottobre, ha visto il Palermo vincere a fatica sulla Virtus Francavilla. Decisivo Brunori, subentrato a ripresa iniziata ed in gol al 58′ sfruttando un erroraccio di Caporale su un retropassaggio al portiere e depositando la palla in rete dopo aver intercettato la sfera ed eluso l’estremo difensore avversario.