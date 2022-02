La semifinale dei play off per i Mondiali 2022 si gioca il 24 marzo

Si avvicina la sfida di Palermo tra Italia e Macedonia del Nord che il prossimo 24 marzo mette in palio la possibilità di giocarsi il play off di qualificazione ai Mondiali di calcio Qatar 2022 con la vincente dell’altro spareggio tra Portogallo e Turchia.

Il 2 marzo partirà la prevendita dei biglietti per il match del Barbera. Dalle 12 di mercoledì 2 marzo, infatti, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, nei punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it, sarà possibile acquistare i biglietti per il match.

Italia-Macedonia del Nord, vendita libera dal 4 marzo

La vendita libera scatterà alle ore 12 di venerdì 4 marzo. Per chiamare a raccolta i tifosi degli azzurri per un match così importante, la Figc ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le curve ai 60 per la Tribuna centrale), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.

Biglietti e prezzi

Ecco i prezzi dei biglietti settore, per settore, così come disposto dalla Figc.

Tribuna centrale: 60 euro

Tribuna centrale ridotto: 40 euro

Tribuna centrale ridotto Vivo Azzurro: 30 euro

Tribuna laterale: 45 euro

Tribuna laterale ridotto: 30 euro

Tribuna laterale ridotto Vivo Azzurro: 25 euro

Tribuna gradinata: 30 euro

Tribuna gradinata ridotto: 20 euro

Tribuna gradinata ridotto Vivo Azzurro: 14 euro

Tribuna gradinata ridotto Under 12: 5 euro

Tribuna gradinata Promo famiglia adulto: 20 euro

Tribuna gradinata Promo famiglia Under 18: 14 euro

Curve: 10 euro.

Palermo-Taranto non si gioca il 22 febbraio, è rinviata al 30 marzo

Il Palermo non giocherà domani, 22 febbraio, la partita interna col Taranto valida per il recupero della 22ma giornata. La sfida è stata rinviata al 30 marzo alle 21 su indicazione della Figc in vista proprio della partita della Nazionale di Roberto Mancini. Questo per preservare il manto erboso del Barbera.

A causa dei tanti rinvii di inizio 2022 legati all’esplosione di numerosi casi di Covid (a tal proposito il club rosanero ne sa qualche cosa) la Federazione ha deciso di spostare la partita che si sarebbe giocata tre giorni dopo Palermo-Turris ritenendo che questo doppio impegno ravvicinato potesse compromettere il terreno di gioco.

Altre due partite del Palermo al Barbera prima della Nazionale

Il calendario del Barbera, nonostante il rinvio di Palermo-Taranto, prevede altre due partite dei rosanero prima di Italia-Macedonia. Si tratta di Palermo-Vibonese e Palermo-Fidelis Andria. I due match sono previsti rispettivamente per il 5 marzo e per il 16 marzo, ad 8 giorni dalla decisiva sfida degli Azzurri.