Serie C, rosanero a segno con Damiani e Felici

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Torna il sorriso in casa rosanero. Al Barbera, il Palermo batte il Monterosi 2-0 nel match della quinta di ritorno del girone C della serie C.

Nella ripresa ci pensano Damiani e Felici, i due neoacquisti del mercato d’inverno, a risolvere la contesa. Tre punti che lasciano la squadra allenata da Silvio Baldini sulla scia delle avversarie in corsa per i play off. I rosa con 37 punti rimangono sesti in coabitazione con il Francavilla ma a due lunghezze dal terzetto in seconda posizione formato da Avellino, Turris e Monopoli. Il Bari a quota 48 sembra fare un campionato a parte.

Ritorno vittorioso di Baldini al Barbera

Silvio Baldini festeggia il suo ritorno al Barbera con un successo a 18 anni quasi esatti dalla sua ultima apparizione.

Primo tempo senza emozioni

Praticamente vuoto, o quasi, il taccuino delle azioni nel primo tempo. La sfida si vive a centrocampo ma nessuna delle due squadre riescono a trovare la quadra.

Segnano Damiani e Felici

Nella ripresa sono i due neoacquisti rosanero Damiani e Felici a firmare il successo del Palermo. Dopo aver aver scampato un pericolo grazie a Pelagotti che ha detto no ad una conclusione di Cancellieri (già assegno nella partita di andata), la squadra di casa sblocca la partita al 56’ con un gol di Samuele Damiani con un tiro di mezzo esterno da poco dentro l’area. Il centrocampista è stato il più lesto di tutti a raccogliere un pallone respinto dalla difesa su cross di Valente. Damiani festeggia con un gol il suo 24° compleanno.

La partita si infiamma, i rosanero provano a raddoppiare subito ed esercitano una certa pressione ed il Monterosi la sente. Valente ha destra crea pericoli ma viene fermato in angolo. Al 60’ inoltre, un tiro cross di De Rose insidia Alia che smanaccia in corner.

Sempre Valente sfiora la rete ma Alia è bravissimo a negargli il 2-0. Ekuban del Monterosi semina il pericolo ma la difesa rosa libera e pochi minuti dopo è Parlati a sfiorare il pari con una conclusione insidiosissima che non trova lo specchio della porta di Pelagotti per pochissimo. E poi Adamo prende il palo con un tiro altrettanto insidioso.

All’82’ però arriva il 2-0 di Felici che riesce ad infilare Alia con un bel tiro a giro.

I gol potrebbero essere tre ma al 92’ Soleri dopo aver eluso l’intervento dell’estremo difensore del Monterosi appoggia a botta sicura a porta vuota ma prende, incredibilmente, il palo.

Baldini “Ero fiducioso”

Atteso a fine gara il commento del tecnico rosanero Silvio Baldini. “Dopo tanti anni può immaginare cosa abbia pensato ad essere li. È qualcosa di surreale anche se da oltre un mese sono il tecnico del Palermo e so che è reale. Il calcio è surreale: ti dà gioie e sofferenze grandi. Ero fiducioso, li ho visti che avevano voglia di fare qualcosa di importante”.

“Certamente si deve migliorare”

Sulla partita ha poi detto: “Certamente bisogna migliorare e come ho detto a Catanzaro dobbiamo avere più autostima e fiducia quando siamo in possesso palla per tentare di creare alcune situazioni. Ma si andrà a migliorare. Sono contento perché ho visto che hanno voglia di fare qualche cosa di importante non sono per il Palermo ma anche per loro. Dobbiamo migliorare quando abbiamo la palla noi. Quando ripartiamo lo facciamo bene ma in fase di possesso palla abbiamo sbagliato tante cose semplici. Ma bisogna stare tranquilli perché il Palermo farà gol. Pian paino miglioreremo”.

Ed inoltre: “Damiani e Felici sono giovani veterani che hanno già fatto campionati ma anche loro devono crescere indipendentemente dal fatto che hanno fatto due gol. Crivello e Floriano hanno fatto una buona partita. Anche loro vengono dal Covid. Si sono allenati il 17 gennaio. Felici è due anni che non gioca ed ha fatto bene. È normale che sentano la fatica”.

Baldini ha concluso: “Devo fare qualcosa per il Palermo, loro o partono dall’inizio o in corso partita hanno dimostrato che ci sono. Non è facile avere questa intensità dopo 14 allenamenti. Si vede che i ragazzi si sono allenati nonostante il Covid. Mentalmente stiamo bene. Abbiamo 7 gare da qui a fine febbraio e sarà molto dura”.

De Rose “Guardiamo con positività al futuro”

A commentare la sfida anche il capitano Francesco De Rose. Queste le sue parole: “Quando arriva un mister nuovo è già una scossa. L’allenatore è inutile che lo presenti io, lo conosciamo tutti. La sua mano già si vede e noi lo seguiamo. Ringrazio chi c’era prima ma è arrivata una boccata nuova. Ed è arrivata un’altra prestazione dopo quella di Catanzaro. Se fai la prestazione il gol arriva perché i nostri avversari sono forti. Guardiamo con positività al futuro”.

“Giochiamo sempre per la vittoria”

Il capitano ha poi sottolineato: “Noi giochiamo sempre per la vittoria. Dispiace se nelle ultime gare non abbiamo dimostrato di giocare come prima. Siamo una squadra che ama migliorarsi e con l’arrivo di Baldini vogliamo continuare a farlo”.

Sul derby col Messina “Dobbiamo dimostrare la nostra identità”

Mercoledì il Palermo tornerà in campo, sempre al Barbera, per recuperare il derby col Messina saltato per il Covid. De Rose, ex Reggina, ha detto la sua: “Al di là del derby, e da ex della Reggina dico che questa è una partita che a Reggio Calabria è molto sentita, dobbiamo dimostrare la nostra identità, cercare di pressare alti e continuare ad andare avanti. Dopo queste due prime partite c’è entusiasmo ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. Questo Palermo è una squadra importante e può andare lontano”.

L’avversario, Menichini “Una buona prestazione”

Il tecnico del Monterosi ha elogiato i suoi nonostante la sconfitta rendendo merito agli avversari. “Abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo incontrato una grande squadra. In salute e che ci ha pressato – ha detto Leonardo Menichini –. Nonostante tutto abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio, abbiamo preso un palo con Adamo, qualche occasione con Ekuban, buone ripartenze. Direi che la squadra la prestazione l’ha fatta. Abbiamo affrontato un grande Palermo e negli spazi ha esaltato quelle che sono le sue grandi qualità”.