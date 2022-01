Visite mediche effettuate. Sabato già a disposizione di Baldini

L’accordo atteso è arrivato. Samuele Damiani è un giocatore del Palermo. Il giovane centrocampista classe 1998 viene dall’Empoli dove ha trascorso le ultime due stagioni, in serie B e in serie A, dopo esser passato da Lucchese, Viterbese e Carrarese in serie C. Il calciatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.

Visite mediche già sostenute, sabato disponibile per allenamento

Giunto a Palermo, Damiani ha sostenuto oggi tutte le visite di rito e i test covid e sarà a disposizione di mister Baldini già dall’allenamento pomeridiano di sabato 22 gennaio.

Superata la concorrenza agguerrita

Il Palermo ha superato la concorrenza di Catanzaro, Avellino, oltre ad alcuni club di Serie B quali Alessandria, Vicenza e Ternana. Dopo il buon campionato cadetto con l’Empoli di Dionisi nella stagione che ha sancito il ritorno in Serie A della formazione toscana, Damiani non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio con Andreazzoli in questa prima parte del massimo campionato che vede la formazione biancazzurra tra le rivelazioni della stagione.

Le sue esperienze

Samuele Damiani è un calciatore molto giovane. Tuttavia vanta già una buona esperienza in serie C dato che ha vestito le maglie di Lucchese e Viterbese. Ritrova il tecnico Silvio Baldini dopo l’esperienza alla Carrarese nella stagione 2019-2020 che giunse ad un passo dalla Serie B dopo il secondo posto nella regular season e l’eliminazione alle semifinali play off per mano del Bari. Castagnini ha seguito le indicazioni del tecnico Baldini che voleva fortemente il centrocampista ed ha chiuso positivamente le trattive col club toscano.

È il secondo “colpo” del mercato invernale

Quello di Damiani è il secondo “colpo” del mercato invernale del club rosanero. Un paio di settimane fa è stato ufficializzato – sempre in prestito – Mattia Felici. In questo caso si parla di ritorno visto che l’esterno offensivo del Lecce aveva vestito la maglia rosanero nella stagione 2019-20 che portò il Palermo della rinascita, dalla serie D alla C.