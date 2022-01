Serie C, il Palermo riceve domenica 30 gennaio il Monterosi

Ci siamo quasi. Poche ore e Silvio Baldini potrà riabbracciare lo stadio Barbera 18 anni, e qualche giorno, dopo la sua ultima panchina.

Domani, domenica 30 gennaio alle 17.30, col suo Palermo riceverà il Monterosi per la quinta di ritorno del girone C della serie C. Ben lontani dal clamore di quella stagione di serie B di 18 anni fa che portò i rosanero in A dopo oltre tre decenni. L’emozione, però, è sempre la stessa.

Reduce dal buon pari di Catanzaro, il tecnico rosanero parla alla vigilia della sfida con la matricola laziale capace all’andata di fermare il Palermo sul pari (1-1) nonostante il vantaggio iniziale di Brunori che in quell’occasione si sbloccò. Da allora sono passati quattro mesi abbondanti e si è anche assistiti all’avvicendamento sulla panchina di Baldini che ha sostituito Filippi.

Il Palermo non vuole nascondere le ambizioni nonostante la sesta posizione con 34 punti dopo 21 partite disputate. Il Monterosi ha 10 punti in meno dei rosanero e sicuramente proverà a fare uno sgambetto agli avversari per continuare il suo commino verso la zona salvezza.

Baldini “Sensazioni ottime, molto positive”

Silvio Baldini parla di “Sensazioni ottime, molto positive”. Ed aggiunge: “Vedo che c’è molta voglia di fare e di dimostrare chi siamo. Questo mi fa essere fiducioso”.

“Sempre sperato di tornare in panchina a Palermo”

Si parla del destino ed in questo ambito, il tecnico rosanero, come già avvenuto all’ufficializzazione del ritorno sulla panchina rosanero a fine dicembre scorso, ha ribadito la sua volontà allenare nuovamente il Palermo.

“Ho sempre sperato di ritornare in panchina – sottolinea – e quando salivo a Montepellegrino questo pensiero era sempre forte. Sentivo di meritare questa chance. Il fatto di essere qui è un premio enorme. Un premio alla mia vita più che alla mia carriera. Cercherò di dare il massimo di non esaltarmi o di scoraggiarmi e di non arretrare di un passo”.

“Fraseggio e decisivi in zona tiro”

Il tecnico è carico e parla anche dell’aspetto tattico parla delle possibili chiavi di volta per avere la meglio sul Monterosi.

“Fraseggio, zona tiro ed essere decisivi in zona gol. A calcio vince chi fa gol. A Catanzaro la squadra ha fatto un’ottima prestazione considerando che eravamo a lavoro da una settimana, causa Covid, e quindi sono contento. Quando non si vince è sempre un’occasione persa ma i ragazzi hanno lavorato bene”.

I dubbi Dall’Oglio e Pelagotti

Durante la presentazione della partita si è parlato della possibile assenza di Dall’Oglio che non sembrerebbe al meglio della condizione fisica. “Abbiamo preferito farlo riposare – spiega l’allenatore rosanero – la botta che ha preso ha causato quella che sembrerebbe una contrattura al quadricipite però a fine allenamento stava meglio. Valuteremo dopo se impiegarlo o meno”.

Dubbi anche sull’utilizzo o meno di Pelagotti tra i pali. Il portiere rosanero non ha giocato a Catanzaro per la squalifica rimediata nell’ultima sfida dell’anno solare a Latina. Al Ceravolo è stato sostituito da Massolo che non ha corso grandi pericoli ed ha svolto la normale amministrazione con sicurezza.

“Valuterò a fine allenamento con i preparatori”, ha detto Baldini che ha anche spiegato: “Dopo l’ultimo allenamento sceglierò la formazione per domani. Non dimentichiamo che da domani fino a fine febbraio avremo 8 partite. Tuti avranno l’opportunità per rendersi utili alla causa del Palermo. Sceglierò in base allo stato di forma anche se è ovvio che ci saranno giocatori che saranno più in forma di altri”.

“Abbiamo l’obbligo della prestazione”

Baldini si proietta per la partita di domani e chiaramente indica le differenze con quella di Catanzaro. “Col Monterosi – dice – sarà un altro tipo di gara. Andremo ad aggredire il campo contro una squadra che proverà a giocare di rimessa. Credo che la mia squadra sia forte e che domani sera metterà l’anima per conquistare qualcosa di positivo e importante. Inutile nascondersi ma la squadra ha l’obbligo della prestazione. La vittoria sarà consequenziale. Dobbiamo conquistare palla in zona gol”.

“Brunori e Soleri possono coesistere”

Il mister rosanero continua: “Brunori e Soleri sono grandi giocatori e persone perbene. Sono sicuro che possono coesistere tra loro. Luperini ha dimostrato a Catanzaro di essere utile al Palermo. Ci sono altri che possono giocare nello stesso ruolo. La fortuna di una squadra è anche questa: aver la possibilità di provare giocatori sullo stesso ruolo. Aumenta la qualità del lavoro”.

Sull’ottimismo di Damiani

Samuele Damiani pochi giorni fa si è presentato mostrando molto ottimismo credendo nelle potenzialità della squadra e nei grandi margini di miglioramento.

Così Baldini: “l’ottimismo è la medicina della vita. Se uno campa 100 anni e pensa che può morire non vive. Noi dobbiamo essere felici di giocare al calcio, di realizzare il nostro sogno. Noi dobbiamo pensare alla prestazione. Quando c’è la prestazione il risultato è una conseguenza”.

Ed inoltre: “La squadra ha fatto una grande prestazione a Catanzaro e non dobbiamo dimenticare il valore dell’avversario che non si è espresso grazie alla nostra prestazione. Se noi riportiamo questa prestazione sul nostro campo credo che le possibilità di far gol siano molto alte. Damiani è un giocatore bravo e può fare tutti i ruoli del centrocampo ma anche gli altri sono veramente bravi. Per me sarà difficile fare delle scelte ma sarò felice perché chiunque entrerà farà bene. Auguro a Damiani di diventare bravo come Corini ma era di un altro livello che ha partecipato alla storia del Palermo”.

“Sono venuto accettando tutto quello che c’era da accettare”

Il mercato finora ha visto il ritorno di Felici e l’arrivo di Damiani, due pedine per migliorare una rosa che è parsa in difficoltà nelle ultime sue uscite potrebbero non sembrare molte. Baldini, ha sottolineato: “Sono venuto a Palermo e per me è già stato un grande regalo. Ho accettato tutto quello che c’era da accettare, anche le difficoltà che sarebbero sorte. Sono felice e voglio essere capace di trasmettere questo. Non devo fare il professore ma mettere impegno e orgoglio”.