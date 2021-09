Rosanero impattano contro l'ex fanalino di coda

Pari opaco a Monterosi per i rosanero che continuano a non vincere

Brunori illude di testa a metà del primo tempo

I laziali trovano il pari con una conclusione da lontano di Cancellieri

Filippi “Della prestazione salvo gli ultimi dieci minuti”

Brunori “Gol fondamentale, ma siamo arrabiati. Adesso bisogna guardare a mercoledì”

Al 90’ gli applausi sono per il Monterosi, non certo per il Palermo. Continua il mal di trasferta dei rosanero che impattano 1-1 con i laziali nella quinta giornata del girone C della serie C. E continua anche la striscia di partite senza vittorie che ormai sale a quattro dal 2-0 al Latina dell’esordio.

Illude Brunori che si sblocca, ma poi i padroni di casa ad inizio ripresa trovano il pareggio con Cancellieri. Rosanero che sbattono sul muro del Montirosi ma senza pungere. Alla vigilia della partita Filippi voleva i suoi più decisi sotto porta ma così non è stato ed anche oggi è arrivato un risultato deludente. Ed è mancata anche la prestazione.

La svolta che non c’è stata

A Monterosi l’obiettivo era quello dei tre punti anche perché sulla carta era un’impresa tutt’altro che impossibile: alla vigilia i padroni di casa erano ultimi con due punti e non avevano certamente impressionato fino ad allora. Il pari serve più ai biancorossi di casa che lasciano il fondo della classifica.

Mercoledì in casa col Campobasso

Non c’è troppo tempo per recriminare: mercoledì Palermo in campo per il turno infrasettimanale. Alle 18 al Barbera ci sarà la sfida col Campobasso che ha perso in casa con la Fidelis Andria per 3-1. Contro i molisani servirà sicuramente carattere per tornare al successo.

Brunori si sblocca

Una delle pochissime note positive del match è senza dubbio la prima rete in campionato di Matteo Brunori che al 23′ del primo tempo trova la rete infilando di testa un assist di Dall’Oglio. Episodio che ha illuso perché poi di fatto non ci sono state altre occasioni pericolose.

Poche idee

Segnata la rete, i rosanero tentano l’affondo del possibile ko con le ripartenze che non hanno effetto. Forse in questo frangente i rosa avrebbero potuto osare di più. Di contro nel primo tempo la squadra di casa non riesce a pungere chiudendo il primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Palermo.

La fiammata di Cancellieri

Inizia la ripresa col Monterosi che ci crede di più. Al 50′ l’episodio chiave: Cancellieri prova il diagonale dalla sinistra e da fuori area, la sfera supera Pelagotti, tocca il palo interno e si insacca per l’1-1 dei laziali. Primo vero acuto degli avversari e gol subito.

Nessuna fiammata e girandola di sostituzioni

Subita la doccia fredda, il Palermo prova a ripartire ma senza idee. Filippi comincia a mischiare le carte: al 60′ entrano Odjer e Almici, fuori Giron e Luperini, poi al 67′ esce Fella per Floriano. Rosanero ancora imbrigliati. All’81’ altro doppio cambio: out Brunori e Dall’Oglio, entrano Soleri e Silipo.

Filippi “Della prestazione salvo gli ultimi dieci minuti”

Alla fine del match, il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha esaminato la prestazione evidenziando i problemi che dovranno essere risolti.

“Non guardo alla scaramanzia – spiega – ed ho messo Odjer perché è venuto a mancare spesso un giocatore in mediana. Silipo, Floriano e Soleri sono stati più decisivi negli ultimi metri. Per lunghi tratti abbiamo giocato palle lunghe vittime dei loro difensori. Potevamo fare molto meglio, anche perché l’avversario ce lo permetteva. Di poter giocare dentro, di poter giocare esternamente. Abbiamo fatto poco e dobbiamo capire perché. Della prestazione salvo gli ultimi minuti per la voglia di fare risultato e di volerla vincere. Cosa ce doveva essere fatta per i primi ottanta minuti e che abbiamo aspettato. Hai concesso poco ma capita una mischia, un tiro e si può subire gol”.

Filippi analizza l’episodio del gol subito. “Cancelleri ha fatto una buona gara. Valente lo ha sofferto ma secondo me perché non lo andava a prendere alto, cosa che volevamo. Quando è passato dall’altro lato ha fatto molto bene così come Almici quando è entrato lo ha contenuto molto bene. Era un cambio preventivato. Ma la sensazione era che Valente poteva stare più alto ed inibire la sua azione a sinistra”.

“Bene Brunori, buona partita di Buttaro”

L’allenatore analizza le prestazioni dei suoi “Buttaro, così come gli altri difensori, è stato bravo. I difensori hanno giocato una buona gara. Così come Matteo Brunori che ha trovato il gol e finalmetne si è sbloccato. Ha trovato un po’ di certezza nelle sue capacità ma gli mancava fino ad oggi solo il gol. Per il resto la partita doveva essere impostata come negli ultimi minuti. Così non abbiamo fatto ed è su questo che dobbiamo lavorare tanto”.

Brunori “Gol importante ma delusi, adesso bisogna guardare avanti”

L’attaccante del Palermo, Matteo Brunori sottolinea a fine partita, spiega la sue sensazioni a metà tra la gioia della prima marcatura e la delusione per l’occasione mancata. “Credo – dice – che per un attaccante il gol sia fondamentale ma siamo delusi ed arrabbiati perché queste partite bisogna cercare in tutti i modi di portarle a casa. Siamo sulla strada giusta però. Mercoledì abbiamo subito una gara per riprendere il cammino”.

E continua: “Spero di continuare con una serie realizzativa che i tifosi vogliono. Sono sempre carico. Ho cercato di auitare il più possibile. Per un attaccante poi è normale che quando si sblocca si prende fiducia e spero di far bene e di portare a casa i risultati assieme alla squadra”.

L’attacante guarda subito alla sfida col Campobasso come occasione di riscatto. “Bisogna ripartire subito e non con le parole ma con i fatti bisogna portare a casa la vittoria. I risultati li guardiamo tutti, ormai la partita è finita ed è normale che ci sono occasioni che bisogna sfruttare ma ormai è passato e bisgna pensare a mercoledì”.

Brodino per il Palermo

Un punto che muove poco la classifica: rosanero salgono a quota 6 con un successo, tre pareggi ed una sconfitta. Frutto di un attacco che ancora non decolla e di una difesa che non riesce ad essere ermetica che subisce almeno una rete da quattro partite consecutive. Palermo ancora a secco di vittorie fuori casa, questo è il secondo pareggio dopo quello di Messina.