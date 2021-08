Palermo ok, Messina recuperato nel finale e Catania sconfitto

La prima giornata del girone C del campionato di serie C si è conclusa con la vittoria di doppio rigore del Palermo, il pareggio rocambolesco del Messina e la pesante sconfitta del Catania.

PALERMO – LATINA 2-0

I RosaNero allenati da Giacomo Filippi, all’esordio al Renzo Barbera con il ritorno del pubblico sugli spalti, circa 6mila, hanno sconfitto con il punteggio di 2 a 0 il Latina dell’ex Daniele Di Donato.

Le reti, entrambi su calcio di rigore: al 33° Roberto Floriano e al 94° Edoardo Soleri. Il Latina ha giocato in 10 uomini dal 32°: espulsione di Marcucci per fallo su chiara occasione da goal.

PAGANESE – MESSINA 4-4

Rocambolesco pareggio per 4-4 tra Paganese e Acr Messina. Peloritani avanti con Russo, poi il pari dei padroni di casa con Castaldo. I giallorossi poi allungano, portandosi sull’1-4 con Balde, Morelli e Simonetti. Da lì in poi la reazione dei campani che rimontano con Murolo, Piovaccari e ancora Castaldo allo scadere. Insomma, i classici due punti buttati dalla squadra siciliana.

MONOPOLI – CATANIA 3-0

Brutto esordio per il Catania di Giuseppe Raffaelle a Monopoli, in Puglia: 3-0 per la squadra di casa. Doppietta di Ernesto Starita al 5° e al 14°, chiude i conti al 77° Orlando Viteritti.

PROSSIMO TURNO

Primo derby del campionato tra ACR Messina e Palermo. Il Catania, invece, sarà impegnato in casa con la Fidelis Andria.