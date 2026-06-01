Il riepilogo delle date

Mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico 2025/26, almeno per chi non dovrà affrontare l’Esame di Stato. Le vacanze estive si avvicinano, ma non per tutti nello stesso momento: le Regioni hanno calendari scolastici differenti, e quest’anno le chiusure avverranno tra il 6 e il 16 giugno.

Chi chiude prima e chi aspetta di più

Le prime a salutare i banchi sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, con l’ultimo giorno fissato al 6 giugno. Otto regioni su venti, quindi, hanno ancora una settimana davanti prima di poter staccare la spina.

L’8 giugno termina invece l’anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno successivo, 9 giugno, sarà l’ultimo per studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Per la Sicilia, la data del 9 giugno è fissata dal decreto assessoriale regionale firmato dall’Assessorato all’Istruzione e vale per tutti gli ordini scolastici, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Il 10 giugno via alle vacanze per Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Trento. L’11 giugno sarà l’ultimo giorno in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti della provincia autonoma di Bolzano, il 16 giugno.

Dieci giorni di differenza tra la prima e l’ultima regione: non cambiano soltanto le abitudini locali, ma le scelte organizzative regionali su festività, ponti e recuperi effettuati durante l’anno.

Le scuole dell’infanzia: discorso a parte

Per la scuola dell’infanzia il ragionamento è diverso. La data di chiusura è fissata al 30 giugno su tutto il territorio nazionale, con tre eccezioni: in Friuli Venezia Giulia e in Veneto lo stop sarà anticipato al 27 giugno, mentre nella provincia autonoma di Trento gli asili resteranno aperti fino al 31 luglio. sky

In Sicilia, il termine per le scuole dell’infanzia è il 30 giugno, con la possibilità per i singoli istituti di mantenere attive le sole sezioni necessarie a garantire il servizio nel periodo tra il 10 e il 30 giugno.

Il riepilogo delle date, regione per regione

Per orientarsi rapidamente: le lezioni finiscono il 6 giugno in Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto; l’8 giugno in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna; il 9 giugno in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria; il 10 giugno in Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento; l’11 giugno in Liguria; il 16 giugno nella provincia autonoma di Bolzano.

Le scuole dell’infanzia chiudono il 30 giugno quasi ovunque (27 giugno in Friuli Venezia Giulia e Veneto, 31 luglio nella provincia autonoma di Trento).

E dopo la fine delle lezioni, gli esami

Per chi frequenta l’ultimo anno delle superiori, la fine delle lezioni non coincide con l’inizio delle vacanze. Gli Esami di Stato 2026 iniziano il 17 giugno con la prima prova scritta, la stessa data in tutta Italia, e proseguono nelle settimane successive. Il calendario degli scritti e degli orali segue il quadro stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.