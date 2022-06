Dopo i play off e la promozione in B riparte a spron battuto la trattativa

Giorni ed ore importanti per il Palermo. Dopo la promozione in serie B e la festa, il club rosanero è al lavoro per definire il futuro e pensare alla prossima stagione.

Annata sportiva che inizierà molto presto e che già la settimana prossima, mercoledì 22 giugno, vedrà il termine della scadenza per iscrivere la squadra al campionato seconda serie.

Oggi il presidente del Palermo Dario Mirri è volato a Milano per un incontro con un rappresentante del City Football Group, la holding proprietaria del Manchester City e di un’altra decina di club in tutto il mondo che fa a capo allo sceicco Mansour.

Le trattative per la cessione del club, stanno quindi avendo una accelerata e questo dopo la conclusione dei play off che hanno decretato il ritorno dei rosa in B dopo tre anni bui ed una rifondazione da zero.

Palermo e City Group sarebbero vicine all’accordo

Le parti in causa, Palermo e City Group, sarebbero vicine all’accordo. Ci sarà da mettere nero su bianco e poi concludere l’iter burocratico.

Il presidente del Palermo e la dirigenza del City group dovrebbero incontrarsi a breve, già addirittura nelle prossime ore. Per il closing c’è fiducia. Questo permetterebbe al club di viale del Fante e ad una città intera di sognare in grande. Non solo in serie B ma anche per un ritorno in massima serie.

La trattativa è iniziata a metà aprile. Entrambe le parti sembrerebbero andare verso la stessa direzione. In occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale dei play off con la Triestina due emissari del City Group (Giovanni Gardini e l’ex attaccante dell’Aston Villa di fine anni ’80 Brian Marwood) si sono recati a Palermo ed al Barbera per conoscere e toccare con “mano” la realtà siciliana.

Le cifre si aggirano intorno agli 8/10 milioni. Mirri resterebbe proprietario di una quota di minoranza che si dovrebbe aggirare tra il 10 ed il 20%.

Le squadre del City Football Group, il Palermo potrebbe essere la prossima

Oltre al celebre Manchester City, la holding possiede altri 10 club in tutto il mondo. Il New York City nella Major Leage Soccer, il Melbourne City nella A League australiana, gli Yokohama F. Marinos nella J-League giapponese. Ed ancora il Montevideo City Torque nella Primera Division Professional, il Girona Fc che partecipa alla Segunda Division spagnola (la cadetteria iberica), i cinesi dello Sichuan Jiniu (China League One), il Mumbai City Fc nella Indian Super League. Gravitano anche i belgi del Lommel Sk (in Division 1B), i francesi del Troyes in League 1. Il Club Bolivar è, invece, un partner club.

Ghirelli “Palermo-Padova gara di serie C più vista della storia”

La finale di ritorno dei play off tra Palermo-Padova che ha incoronato i rosa migliore formazione di questo torneo e consegnato la serie B è stato il match più visto nella storia del calcio in Lega Pro. Parola di Francesco Ghirelli.

“I dati dei Play Off, con le emozioni che hanno riacceso, dimostrano una crescente passione verso il prodotto Serie C – ha detto il presidente Ghirelli – la gara di ritorno Palermo – Padova è stata la più vista nella storia del calcio della Lega Pro con 34mila presenze al Barbera, e milioni di tifosi collegati dall’Italia e dal mondo. Il match è stato seguito da circa 1,5 milioni di tifosi, sintonizzati per la prima volta su Rai2, con la partita ritrasmessa nel mondo da Rai Italia. I dati su Sky hanno fatto registrare più di 132mila AMR e 420mila REACH. Su Eleven il dato dei Play Off si è impennato rispetto alla regular season, con +72% di spettatori. La finale ha avuto carattere mondiale: a New York, il Ribalta di Manhattan si è vestito dei colori della Lega Pro, con il ‘watch party’ seguito dai tifosi italiani, capitanati per l’eccezione dai presidenti del Cesena Robert Lewis e John Aiello”.