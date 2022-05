Serie C, tutto esaurito per la sfida dei play off

Ancora poche ore e sarà Palermo-Triestina che si giocherà alle 20.30 in un Barbera pieno. Tra gli spettatori più interessati gli emissari del City Group che dovrebbero anche assistere al match di ritorno dei play off nazionali di serie C che mettono in palio un posto nei quarti di finale del torneo che mette in palio l’unico posto rimanente per la serie B.

La prospettiva di uno stadio sold-out è sicuramente un ottimo biglietto da visita per una partita che rievoca la festa del 29 maggio 2004, quando i rosa batterono 3-1 proprio gli alabardati e volarono in serie A dopo oltre 30 anni di assenza. Molto entusiasmo alimentato proprio dalle voci di questa trattativa che sembra arrivare alle ore più calde.

Rappresentanti del City Group hanno visitato ieri stadio e museo del Palermo

Già ieri i due rappresentanti del City Group che è interessato all’acquisto del club rosanero, hanno visitato lo stadio ed il museo di viale del Fante. Tra i presenti anche Brian Marwood, ex attaccante degli anni ’80 e ’90 di diverse formazioni inglesi (tra cui anche l’Arsenal tra il 1988 e il 1990) ed oggi dirigente della holding dello sceicco Mansour. Assieme al presidente Dario Mirri hanno visitato la struttura.

Avviata nei giorni scorsi la due diligence

L’interesse della holding sembra evidente. La trattativa sembra essere entrata nel vivo. Nei giorni scorsi è partita la due diligence, ossia la fase investigativa per poi arrivare a quella conclusiva di una trattativa. Si parla di un acquisto del club rosanero per una cifra inferiore ai 10 milioni, si parla di 6 milioni per l’80% delle quote e la possibilità della permanenza di Mirri come presidente. Una usanza del City Group che manterrebbe alla dirigenza del club un rappresentante locale, così come in altre realtà della rete City che è composta da più di 10 club in tutto il mondo.

Le squadre del City Football Group

Oltre al celebre Manchester City, la holding possiede altri 10 club in tutto il mondo. Il New York City nella Major Leage Soccer, il Melbourne City nella A League australiana, gli Yokohama F. Marinos nella J-League giapponese. Ed ancora il Montevideo City Torque nella Primera Division Professional, il Girona Fc che partecipa alla Segunda Division spagnola (la cadetteria iberica), i cinesi dello Sichuan Jiniu (China League One), il Mumbai City Fc nella Indian Super League. Gravitano anche i belgi del Lommel Sk (in Division 1B), i francesi del Troyes in League 1. Il Club Bolivar è, invece, un partner club.

Non ci sono più biglietti per Palermo-Triestina, battuti diversi record

In due giorni i biglietti per la partita sono stati polverizzati e nelle scorse ore si sono battuti record su record. Non ultimo quello stagionale assoluto per la serie C che apparteneva al Bari (25.857) nel match giocato e perso col Palermo nell’ultima giornata della regular season.

Battuto anche il primato di presenze della serie B di quest’anno di 26.904 presenze che appartiene alla sfida giocata al Via del Mare di Lecce per la partita tra i padroni di casa ed il Pordenone che ha chiuso la stagione regolare in cadetteria. Partita che tra l’altro ha sancito il ritorno in serie A dei salentini.