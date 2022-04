Serie C, parla Baldini dopo il test al Barbera con la Primavera finito 8-1

Doveva essere il giorno del derby Palermo-Catania, così non è stato per le note vicende che hanno interessato il club etneo escluso al fotofinish dal campionato di serie C.

Tiene banco però l’indiscrezione che la dirigenza del City Football Group, una holding con l’obiettivo di supervisionare la creazione e lo sviluppo di una rete di club collegati tra loro e di altri progetti nel mondo del calcio sotto l’egida del Manchester City Fc, sia interessata all’acquisizione del club di viale del Fante.

Baldini commenta la notizia al termine del test interno dei suoi con la squadra Primavera che si è giocato in mattinata al Barbera e che è finito 8-1 davanti a circa 1.500 spettatori che hanno assistito alla partita dalla tribuna inferiore, aperta al pubblico.

“Non so nulla di questa storia – ha detto – ma è una notizia che porta entusiasmo e voglia di essere vicini al Palermo. Questo ci fa piacere perché per i play off abbiamo bisogno dell’entusiasmo del popolo”.

Il tecnico toscano ha continuato commentando il rush finale per la griglia dei play off: “Abbiamo una partita a Bari. Dobbiamo pensare a vincerla e quel che accadrà a accadrà, sarà una sfida insidiosa perché il Bari è la squadra più forte. Dobbiamo giocarcela: un pari non ci serve. Il mio lavoro lo devono giudicare gli altri. potevamo far meglio e non ci siamo riusciti. C’è rammarico, certamente, per quei tre pareggi. Potevamo essere a 69 punti sperando di giocartela col Bari, evidentemente non eravamo ancora pronti. Nell’ultimo mese però la squadra ha fatto bene e l’ha dimostrato a Monopoli contro un avversario di spessore. Ai play off bisogna vincere. Se non si vince si va a casa, dobbiamo cercare di raggiungere questo traguardo, dipende da noi, ce la giochiamo”.

La situazione societaria

Il punto del club di viale del Fante è cristallizzato da alcune settimane: sequestrati i beni del Palermo per 2,35 milioni ed il recesso dell’ex vicepresidente Tony Di Piazza. Condizioni che non avrebbero ostacolato il primo sondaggio da parte degli emiri.

Palermo potrebbe entrare nella famiglia del Football City Club che possiede squadre a Melbourne, New York, Mumbai e Montevideo.

Il progetto rosanero farebbe gola per il prestigio della piazza, pur sempre la quinta città d’Italia, e per le sorti di un club da far riemergere dalla Serie C. Per il presidente Mirri adesso potrebbero esserci degli spiragli per una cessione. Passo quanto mai necessario al termine del suo mandato come numero uno del club. La questione economica non è da sottovalutare: potrebbe non esserci la disponibilità di fondi per una nuova stagione in terza serie.

Per il Football City Club potrebbe non essere un problema la categoria di appartenenza del Palermo Fc. Ma in vista dell’avvio dei play off questa notizia, come ha sottolineato Baldini, potrebbe dare entusiasmo all’ambiente e dare il carburante giusto per chiudere al meglio la stagione.

Il Palermo fa festa alla Primavera

Il Palermo, dunque, in mattinata ha disputato al Renzo Barbera un test con la Primavera chiuso 8-1 (5-1 all’intervallo). Una partitella giocata per tanti motivi: non abbassare troppo i giri del motore della squadra di Baldini in vista della trasferta di Bari e festeggiare la seconda posizione in Primavera 3 dei baby rosa che si sono arresi in finale al Padova 3-1 la scorsa settimana fa.

Per la cronaca, ad andare in rete due volte con Brunori e Soleri, una con Crivello, Silipo, Floriano e Damiani. Per i baby rosa di Benedetto Di Stefano, la soddisfazione della rete del momentaneo 2-1 di Lo Coco ma buoni spunti per tantissimi giocatori della Primavera. Da segnalare anche che sul finire del primo tempo, il portiere Misseri ha detto no a Fella dagli 11 metri parandogli un rigore.

Trauma cranico per Massolo

Una nota stonata l’infortunio per il portiere del Palermo Samuele Massolo che ha subito – come riporta la nota del club rosanero – “un trauma cranico non commotivo con ematoma della regione temporo parietal di sinistra”.

Il calciatore è stato prontamente accompagnato dal medico sociale Giuseppe Puleo all’ospedale Villa Sofia, dove si è sottoposto a tac encefalo ed rx massiccio facciale e cervicale, esami che hanno dato esito negativo. Il calciatore si sottoporrà a terapia medica ma è in buone condizioni. Non dovrebbero esserci problemi per il recupero in vista della sfida di Bari.

Uscito acciaccato anche Alessio Buttaro per un risentimento muscolare.