I rosanero perdono 2-0 al Massimino

I rosanero perdono 2-0 al Massimino con doppietta di Luca Moro

Palermo in nove per le espulsioni di Almici e Luperini

Gli uomini di Filippi adesso terzi, superati dalla Turris per differenza reti

Il Palermo cade malamente al Massimino col Catania nel derby di Sicilia per 2-0. Una doppietta di Luca Moro affossa i rosanero che perdono la seconda posizione in favore della Turris che demolisce il Messina per 5-0 nella penultima giornata di andata del girone C del campionato di serie C. Palermitani e campani hanno gli stessi punti in classifica (32) ma la Turris ha una migliore differenza reti (+14 contro +9).

Almici e Luperini espulsi nel finale

Pesano anche e non solo nella partita col derby ma anche in prospettiva per la sfida con la capolista Bari di domenica prossima le espulsioni di Almici e Luperini. Il primo per eccesso di nervosismo al 79′ dopo aver strattonato un raccattapalle che tardava a restituire la sfera in una rimessa laterale. Al ’90, invece, Luperini ha fatto una brutta entrata su Provenzano. Classico fallo di frustrazione che però costa un nuovo rosso con i rosanero in 9.

Palermo stordito, Catania più tonico

La sfida col Catania doveva dare un segnale al campionato. Invocava questo segnale il tecnico palermitano Giacomo Filippi alla vigilia. Il segnale, però, al pronti via, lo hanno dato i rossazzurri. Padroni di casa arrembanti e sospinti dal pubblico del Massimino. Catania più arrembante e propositivo, rosanero che trovano il ritmo ma non riescono a rendersi realmente pericolosi.

Moro su rigore

Il primo vero sussulto del match arriva a metà del primo tempo. Odjer fa fallo in area su Biondi. L’arbitro decreta il calcio di rigore che Moro è freddo nel trasformare spiazzando Pelagotti.

La reazione rosanero non c’è

Ci si aspetta la risposta del Palermo che però non è convinta. Il portiere rossazzurro non corre pericoli. Anzi, è il Catania ad andare vicino al raddoppio con Russini che però non inquadra la porta. Biondi, invece, nel finale, impegna Pelagotti mentre al 46′, Russini in diagonale sfiora il palo. La reazione rosanero è mancata completamente.

Filippi prova a rivoluzionare la squadra

Nella ripresa, fuori Odger, dentro Silipo. Nel Catania Ercolani prende il posto di Claiton. Rosanero provano a spingere ed al 53′ il nuovo entrato Silipo impegna Stancampiano.

Al 54′ FIlippi prova a scuotere ulteriormente i suoi con l’ingresso di Almici e Luperini al posto rispettivamente di Dall’Oglio e Buttaro. I cambi non danno frutti. Anzi. Proprio loro due saranno espulsi.

Palermo in superiorità numerica, senza incidere

La svolta del match in favore dei rosa poteva essere l’espulsione per doppia ammonizione di Russini al 66′. Quattro minuti dopo il tecnico palermitano fa entrare Floriano al posto di Valente. Ma i rosa non incidono. A parte un tiro centrale di Crivello, lo sforzo offensivo si è visto ben poco.

Moro firma il raddoppio e chiude il conto

Al 79 Almici si fa espellere ed all’84’ Moro è bravo ad eludere la guardia di Crivello e Marconi per firmare il 2-0 che chiude la contesa. Catania in paradiso, Palermo all’inferno… e meritatamente.