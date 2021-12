CALCIO, SERIE C, LE SICILIANE NEL 18° TURNO

In scena il derby Catania-Palermo al Massimino, in palio tre punti pesanti

Il Messina, penultimo, è ospite della forte Turris

In serie D diversi rinvii, si gioca il derby tra Licata e Sancataldese

Il penultimo turno del girone C del campionato di serie C offre come piatto forte della diciottesima giornata il derby di Sicilia tra Catania e Palermo che si sfidano domenica 12 dicembre alle 14.30.

Il pericolante Messina, invece, è di scena a Torre del Greco, ospite della Turris.

Derby di Sicilia

Al di là dei tanti significati che il derby porta con sé, Catania-Palermo mette in palio tre punti importanti per entrambe le formazioni.

Gli etnei, con la difficile situazione societaria e recentemente penalizzati di due punti in classifica, vogliono riprendersi in campo ciò che la giustizia sportiva ha tolto. Gli etnei, a metà classifica, vogliono punti per veleggiare nella zona play off. Rossazzurri, inoltre, motivati dal fatto di voler riprendere il cammino interrotto a Latina domenica scorsa. In casa, il Catania non perde dal 14 novembre (1-2 con lo Foggia di Zeman).

I rosanero, dal canto loro, dopo essersi ripresi la seconda posizione battendo il Monopoli domenica scorsa, hanno l’imperativo di non perdere per non perdere contatto dal Bari impegnato nel derby col Taranto e prossimo avversario della banda di Filippi, ma anche per non farsi risucchiare da Monopoli e Turris che inseguono a brevissima distanza.

Missione impossibile per il Messina

Sulla carta, la trasferta di Torre del Greco del Messina è una sfida impossibile. Il 12 dicembre alle 14.30 i giallorossi, penultimi in classifica saranno ospiti della Turris, una delle protagoniste di questa prima metà di stagione.

Il Messina è ultimo con 13 punti assieme alla Vibonese, e non vince da cinque turni. Un novembre disastroso con quattro ko di fila.

Serie D

Sedicesimo turno nel girone I della serie D caratterizzato dai rinvii. Il Biancavilla rinvia la sua sfida col Santa Maria Cilento, così come il Trapani che posticipa la trasferta sul campo della capolista Gelbison.

Domenica 12 dicembre alle 14.30 il Troina farà visita al Castrovillari, mentre l’Acireale sarà di scena sul campo del Lamezia Terme. Il Città di Sant’Agata va a fare visita al Real Aversa.

Si gioca il derby tra Licata e Sancataldese. Il Paternò riceve la Cavese.