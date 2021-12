Calcio, serie C, così le siciliane nel 17° turno

Palermo si gioca il secondo posto col Monopoli

Delicate trasferte del Catania a Latina e del Messina a Taranto

In serie D, l’Acireale gioca sul campo della capolista Gelbison

Turno numero 17 per le tre squadre siciliane impegnate nel girone C della serie C. Il big match di giornata è senza dubbio la sfida che mette in palio il secondo posto del Barbera tra il Palermo ed il Monopoli.

Il match si giocherà domenica 5 dicembre alle 20.30 al Renzo Barbera. Rosanero terzi 29 punti, pugliesi un punto in più, bari in vetta a +7 dai rosa. Chi vince proverà a continuare ad inseguire i galletti pugliesi.

Catania a Latina

Catania gioca sabato 4 dicembre alle 14.30 a Latina. Etnei penalizzati di due punti, ora sono undicesimi con 20 punti. I catanesi hanno vinto l’ultima col Potenza per 2-1 grazie a duna doppietta di Luca Moro. Latina ha 17 punti in classifica, ed è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Bari.

Messina sul difficile campo del Taranto

Messina a Taranto per evitare la quinta sconfitta consecutiva. I giallorossi non vincono dal 31 ottobre scorso (2-0 al Campobasso), avendo poi perso gli altri quattro match con Catanzaro, Avellino, Latina e – quello dolorosissimo perché in casa con una rivale diretta per la salvezza – con la Fidelis Andria.

Peloritani inguaiati in classifica al penultimo posto con 12 punti, Taranto è, invece, a quota 23. Pugliesi, finora, giustizieri delle siciliane: hanno sconfitto il Palermo 3-1 alla terza, ed il Catania 3-2 alla 15ma.

In serie D, Acireale sul campo della capolista Gelbison

Il girone I della serie D domenica 5 dicembre gioca quasi tutte le sfide della sua quattordicesima giornata. Tutte in campo alle 14.30 le siciliane. Spicca l’impegno arduo dell’Acireale impegnato a Vallo della Lucania sul campo della capolista Gelbison.

Ci sono i derby siciliani tra Fc Messina e Troina (allo stadio San Filippo) e tra Licata e Trapani (al Dino Liotta). Il Biancavilla riceve al Raiti il Rende mentre il Giarre ospita al Regionale il Santa Maria Cilento. Trasferte per Sancataldese, di scena a Castrovillari, Città di S. Agata, impegnato col Portici, e Paternò che fa visita al Real Aversa.