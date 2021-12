Calcio, serie C

Rossazzurri penalizzati di 2 punti dal tribunale

Piccolo colpo per il Catania che scende a quota 20 in classifica

Domenica la sfida al Latina, poi il derby di Sicilia col Palermo

Arriva la sentenza del tribunale federale nazionale che condanna il Catania a due punti di penalizzazione per il mancato pagamento delle mensilità di giugno 2021 a diversi tesserati. Lo rivela la Federcalcio con una nota.

La sentenza del tribunale federale

“Due punti di penalizzazione al Catania club che milita nel campionato di serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021″.

Catania scende a quota 20

La sanzione è da scontare immediatamente. Il Catania scende così a quota 20 in classifica. Questo fa si che i rossazzurri siano affiancati dal Picerno in classifica in undicesima posizione. Si complica, se non altro a livello psicologico, il cammino della squadra di Francesco Baldini verso la zona play off anche se c’è tutto il tempo per recuperare sul campo.

La nuova classifica del girone C dice: Bari 36 punti; Monopoli 30; Palermo 29; Turris 28; Avellino 27; Catanzaro 25; Foggia, Virtus Francavilla 24; Taranto 23; Juve Stabia 22; Catania, Picerno 20; Campobasso 18; Latina, Paganese 17; Monterosi 16; Fidelis Andria 15; Potenza 14; Acr Messina 12; Vibonese 10.

Etnei domenica a Latina

Il Catania proverà a dare una risposta in campo. Domenica 5 dicembre rossazzurri di scena sul campo del Latina, formazione che in graduatoria insegue gli etnei adesso a tre sole lunghezze, per la diciassettesima giornata di andata.

Tra due domeniche il derby col Palermo

La sfida col Latina proietterà poi al derby di Sicilia del Massimino col Palermo che si disputerà il prossimo 12 dicembre. Potrebbe, tutto sommato, essere motivazione ulteriore per una partita da sempre sentita.