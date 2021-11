In serie D tre derby nella tredicesima giornata

Rosanero a Picerno per continuare a volare, Catania riceve Potenza per evitare terzo ko di fila

Il Messina anticipa ad oggi (calcio di inizio alle 14.30) il match salvezza con la Fidelis Andria

In D, 13mo turno con tre derby: Troina-Giarre; Sancataldese-Biancavilla e Paternò-Fc-Messina

Trasferta a Picerno per il Palermo, Catania e Messina impegnate in casa rispettivamente con il Potenza e con la Fidelis Andria. La sedicesima giornata del girone C della serie C prevede questo menu per le tre compagini siciliane.

Rosanero non vogliono fermarsi

Torna a giocare in trasferta il Palermo che, dopo due turni fruttuosi con Potenza e Paganese, gioca domenica 28 novembre alle 14.30 sull’ostico campo del Picerno. I rosanero, in serie positiva da 5 partite, vittoriosi e con la rete inviolata da tre turni di fila, cercano sul campo della formazione lucana altri tre punti per continuare a mantenere la seconda posizione e mettere, per quanto possibile, pressione al Bari. Palermo secondo a quota 29 punti, Picerno, già affrontato e battuto in Coppa Italia, in 13ma posizione con 17 punti ed in serie negativa da 5 turni.

Catania ospita il Potenza per evitare il terzo ko di fila

Evitare la terza sconfitta consecutiva. Questo l’imperativo del Catania che sabato 27 novembre riceve al Massimino con fischio di inizio alle 14.30 il Potenza con l’imperativo di tornare a vincere per muovere la classifica. Etnei hanno perso le ultime due sfide in campionato con Foggia e Taranto. Battute d’arresto che hanno inchiodato il Catania al centro classifica con 19 punti. I lucani, dal canto loro, sono 5 lunghezze sotto, in acque pericolose e non vincono da due partite.

Messina, match spareggio con l’Andria

C’è la Fidelis Andria nel mirino del Messina che domenica 28 novembre alle 14.30 riceve la Fidelis Andria in una partita delicata che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza.

I giallorossi sono in serie negativa da tre turni e non vincono da fine ottobre (2-0 al Campobasso). Novembre avaro di soddisfazioni, di gol e di punti dopo i ko con Catanzaro, Avellino e, nella giornata precedente, con Latina. Peloritani fermi in graduatoria al terzultimo posto con 12 punti, gli stessi dell’Andria che, è reduce dalla vittoria infrasettimanale per 1-0 col Piacenza che proietta i pugliesi alle semifinali di Coppa Italia dove troveranno il Sudtirol.

In serie D, tre derby nella tredicesima giornata

Domenica 28 novembre il girone I della serie D celebra la sua tredicesima giornata. Tutte in campo alle 14.30 tranne il Città S. Agata che riceverà il Lamezia Terme alle 15 allo stadio Biagio Fresina di Sant’Agata Di Militello.

Spiccano ben tre derby siciliani. Due sono di bassa classifica e sono Troina e Giarre al Silvio Proto e quello fra Sancataldese e Biancavilla, di scena al Valentino Mazzola di San Cataldo.

Ma c’è anche la sfida tutta siciliana tra Paternò Calcio ed Fc Messina.

L’Acireale riceve il Portici al Tupparello, il Trapani gioca al Provinciale con il San Luca. Trasferta, infine, per il Licata che fa visita al Rende.