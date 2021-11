In serie D i derby Troina-Sancataldese e Licata-Acireale

Negli anticipi del quindicesimo turno, Palermo riceve la Paganese, il Messina è a Latina

Domenica il Catania va a Taranto con l’obiettivo di riscattare il ko interno col Foggia

In serie D tengono banco due derby siciliani: Troina-Sancataldese e Licata-Acireale

Palermo in casa con la Paganese, Messina a Latina, Catania di scena a Taranto. Questi gli impegni delle tre squadre siciliane nella quindicesima giornata del girone C del campionato di serie C.

Al Barbera i rosa cercano conferme

Forte di un buon periodo nel quale ha raccolto 13 punti nelle ultime cinque partite, il Palermo ospita sabato 20 novembre al Renzo Barbera con fischio di inizio alle 14.30 la Paganese. Rosanero al secondo posto con 26 punti sono reduci da due vittorie consecutive (Andria e Potenza). Un nuovo successo confermerebbe la squadra di Filippi in seconda posizione dietro al Bari.

Messina anticipa a Latina

Anticipa anche il Messina che, sempre sabato 20 novembre alle 14.30, è di scena a Latina. I giallorossi, reduci dai due ko consecutivi con Catanzaro ed Avellino, cercano i tre punti per emergere dai bassi fondi della classifica. Messinesi terzultimi con 12 punti al pari della Fidelis Andria e tre punti sopra la Vibonese.

Catania a Taranto

Delicata trasferta a Taranto per il Catania che domenica 21 novembre alle 14.30 sfiderà i rossoblù con il dente avvelenato dopo la sconfitta interna nel turno precedente con il Foggia. In classifica le squadre sono quasi appaiate con il Taranto che precede gli etnei di una lunghezza alla caccia per emergere dalle zone centrali.

In serie D, ci sono i derby Troina-Sancatadese e Licata-Acireale

Si gioca il dodicesimo turno nel girone I della serie D. Domenica 21 novembre alle 14.30 tiene banco il derby siciliano che mette in palio punti salvezza fra Troina e Sancataldese che si disputa al Silvio Proto.

Altro derby tutto siciliano va in scena sempre alle 14.30 al Dino Liotta di Licata tra i gialloblu e l’Acireale. I padroni di casa inseguono in classifica a -7 i granata, quarti in classifica ed ancora imbattuti (unica squadra del girone assieme alla capolista Gelbison).

Impegno casalingo per il Biancavilla 1990 Sporting che riceve alle 14.30 il Cittanova Calcio. Il Trapani rende visita al Castrovillari. L’Fc Messina ospita il Santa Maria Cilento. Giarre in casa col Rende.

Trasferte per Città di Sant’Agata sul campo del San Luca e per Paternò impegnato a Portici.