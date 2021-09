A Vibo Valentia, il rosanero Soleri risponde al vantaggio di Balde

Pareggio tra Messina e Palermo sul nutro di Vibo Valentia

Rimpianti per entrambe le squadre che non riescono ad approfittare dei rispettivi errori

Messina avanti con Balde a fine primo tempo, pari di Soleri, in mezzo penalty calciato alto di Floriano

Finisce 1-1 il derby di Sicilia tra Messina e Palermo, uno dei big match della seconda giornata del girone C del campionato di serie C che si è concluso sul neutro di Vibo Valentia.

Di fronte a pochi intimi, 304 gli spettatori presenti per una sfida che fino ad ieri sembrava si dovesse giocare a porte chiuse, giallorossi e rosanero si spartiscono la posta con diversi rimpianti da ambo i lati.

Se da una parte il Palermo ha regalato la prima frazione ai peloritani (alcune amnesie già viste col Latina all’esordio) e sbagliato un rigore con Floriano, i “padroni di casa” non hanno sfruttato il buon momento e si sono fatti raggiungere a metà della ripresa.

Classifica, Palermo sale a 4 punti

Un pareggio che comunque fa classifica e permette ai ragazzi di Giacomo Filippi di salire a quattro punti in classifica e di conservare l’imbattibilità stagionale che sale a tre partite, inclusa la sfida di Coppa Italia col Picerno vinta 4-1.

Per il Messina, invece, è il secondo pareggio consecutivo dopo quello decisamente pirotecnico (4-4) ottenuto all’esordio con la Paganese.

Avvio giallorosso

La prima parte di gara è di marca giallorossa ma la squadra di Sullo non riesce ad approfittare di alcune indecisioni degli ospiti. All’8′ Pelagotti sbaglia e Simonetti va vicinissimo al vantaggio del Messina: Almici salva sulla linea. I padroni di casa spingono ma Adorante si mangia un gol facile da pochi passi. Al 13′ Almici si fa ammonire per un’entrata dura su Damina.

I rosanero sono in difficoltà: Marconi ferma con le cattive Balde, per lui giallo che sarebbe potuto essere anche cartellino rosso.

Balde sfrutta errore difensivo

La sfida dopo la mezz’ora cala di ritmo e non ci sono sussulti fino al primo minuto di recupero. Tuttavia, c’è il sussulto nel finale del primo tempo. Balde approfitta di un nuovo errore difensivo ed appoggia in rete il pallone dell’1-0 per il 46′.

Reazione rosanero, Floriano calcia alto un rigore

Nella ripresa c’è la reazione del Palermo. Al 49′ Luperini viene atterrato in area di rigore da parte di Carillo, per l’arbitro è rigore. Dagli 11 metri, però, Floriano calcia alto la massima punizione dopo aver spiazzato l’estremo difensore del Messina.

Il Messina sfiora il raddoppio

Bale sfiora la doppietta al 57′ quando il suo diagonale finisce di poco a lato.

Il pareggio di Soleri

Gol sbagliato, gol subito. La legge non scritta del calcio colpisce e favorisce, questa volta, gli ospiti che trovano il pareggio con Soleri che era entrato da poco. Quest’ultimo, al 66′ ribadisce in porta una ribattuta del portiere che aveva salvato su Luperini servito in mezzo da De Rose. I rosanero spingono ma non riescono a pungere

Nel finale, Pelagotti protagonista

Il portiere Pelagotti salva i suoi dal ko grazie ad un doppio intervento all’88’ Prima su Fazzi e successivamente da Busatto. Sul capovolgimento di fronte spettacolare pallonetto da fuori area di Brunori che si spegne di pochissimo sopra la traversa, graziando il Messina. Poi il nulla nei 5 minuti di recupero.