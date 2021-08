I rosanero approdano al secondo turno

Quasi tutto facile per i rosanero di Giacomo Filippi che travolgono i lucani con due reti per tempo

Lancini e Floriano lanciano il Palermo sul 2-0, poi un gol di Ciancio accorcia le distanze

Nella ripresa Luperini ad inizio ripresa ed il nuovo arrivo Fella, chiudono la pratica

Chi ben comincia… Il Palermo parte bene e chiude tra le mura amiche del Renzo Barbera, davanti a poco più di 2.100 spettatori, la pratica Picerno con un perentorio 4-1 staccando il pass per il secondo turno di Coppa Italia di serie C che si giocherà il 15 settembre. Tra i presenti (esclusi i 2.119 paganti) anche i 150 tifosi che si sono vaccinati durante la settimana allo spiazzale dell’impianto di viale del Fante ottenendo così un tagliando gratuito grazie all’iniziativa congiunta tra il club palermitano e l’Asp provinciale.

Un uno-due iniziale da ko

L’avvio della squadra di Giacomo Filippi è buono e già al 12’ Edoardo Lancini sblocca il match trovando la conclusione vincente in mischia. Gli ospiti non hanno il tempo di reagire ed i rosanero quattro minuti dopo segnano su calcio di rigore di Roberto Floriano il 2-0 che si era anche conquistato il penalty dopo aver subito un fallo in area da Soleri.

Reazione degli ospiti

I lucani sono storditi ma sullo 0-2 hanno la reazione sfruttando – a loro volta – un leggero calo dei siciliani. È Rodrigo De Ciancio a segnare di testa su palla inattiva al 21’. Nove minuti dopo, alla mezz’ora, Terranova si trova a tu per tu con Pelagotti ma il portiere rosanero è bravissimo e non si fa sorprendere. I padroni di casa si scuotono ma nella prima frazione non c’è più nulla da segnalare.

Luperini cala il tris

Ad inizio ripresa, il Palermo torna alla via del gol grazie a Gregorio Luperini che al 53’ buca ancora la difesa ospite sfruttando un cross del francese Maxime Giron. Il match è ormai in pieno controllo dei rosa con i lucani alle corde. Nel finale Giuseppe Fella, nuovo acquisto ex Avellino, sigla il definitivo 4-1.