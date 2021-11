Per la sfida di domenica sera al Barbera

Curve ad 1 euro ed altri settori a prezzi scontatissimi per gli under 18

La partita col Monopoli si giocherà domenica sera alle 20.30 al Barbera

La sfida della diciassettesima giornata mette in palio la seconda posizione

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi. In vista del big match col Monopoli della diciassettesima giornata del girone C del campionato di serie C che si giocherà domenica 5 dicembre alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, la società rosanero lancia una promozione che prevede biglietti di curva ad un euro per gli under 18.

Promozione riguarda anche gli altri settori

La promozione riguarda anche gli altri settori dello stadio: gli under 18 pagheranno 2 euro per un biglietto di gradinata e 5 euro per la tribuna coperta.

Prevendita da domani

La prevendita sul circuito Vivaticket scatterà domani: i prezzi interi sono 10 euro per le curve, 20 euro per la gradinata, 30 euro per la tribuna laterale, 40 euro per la centrale e 60 euro per la centralissima. Sono previste riduzioni anche per donne e over 65.

Ingresso gratuito a chi donerà il sangue sabato

Ingresso gratuito, invece, per chi donerà sangue sabato nella postazione “Fratres” che sarà allestita allo stadio dalle 8 alle 12.30 nell’ambito dell’iniziativa “Chi ha sangue rosanero?”.

Ieri la sconfitta con il Picerno

Ieri la sconfitta esterna col Picerno per 1-0 che ha fatto scendere i rosanero al terzo posto in classifica. Proprio il Monopoli, vittorioso sulla Paganese, ha scavalcato il Palermo occupando momentaneamente la terza piazza della classifica.

Decisiva la rete di Reginaldo a metà del primo tempo. Il brasiliano è stato caparbio a costruirsi l’azione e ad aggiustarsi la palla per il diagonale vincente che ha deciso la partita. Da li in poi, i rosa hanno provato senza troppa convinzione la via della rete. Brunoni nel finale ha avuto due possibili occasioni ma non è riuscito a pungere. La squadra pensa già alla sfida di domenica col Monopoli che mette in palio non solo il secondo posto ma anche l’0pportunità di non allontanarsi troppo dal Bari impegnato lunedì sera ad Avellino nell’altro big match di giornata.