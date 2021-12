Derby Catania-Palermo, via libera a trasferta tifosi rosanero

Edoardo Ullo

07/12/2021

L’Osservatorio nazionale ha dato l’ok per la presenza dei fan rosanero Il derby si giocherà domenica 12 dicembre alle 14.30 al Massimino Ticket solo per i sottoscrittori sevizio fidelizzazione Palermo I tifosi del Palermo potranno andare in trasferta per assistere in presenza al derby che tra i rosanero ed il Catania che si disputerà domenica 12 dicembre alle 14.30 al Massimino. La sfida sarà valida per il diciottesimo, e penultimo, turno di andata del girone C del campionato di serie C. Via libera dell’Osservatorio L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – che nei giorni scorsi si era riservato – nella riunione di oggi, presieduta dal dirigente superiore della polizia di Stato Rosaria Amato, ha dato il via libera alla presenza di tifosi palermitani nell’impianto etneo. Vendita biglietti solo a sottoscrittori servizio fidelizzazione Palermo In base alla nota inviata dall’autorità provinciali di pubblica sicurezza di Catania, l’osservatorio ha suggerito l’adizione di alcune misure organizzative: la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società rosanero. Tra gli altri vincoli anche: l’incedibilità dei titoli di ingresso; l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Club etneo comunicherà modalità vendita biglietti per tifosi rosa La vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio in occasione della partita di domenica è partita oggi con prezzi popolari decisi dal Catania per chiamare a raccolta i tifosi rossazzurri. I prezzi vanno da 10 euro per le curve a 45 euro per la tribuna Elite. Nelle prossime ore il club etneo comunicherà le modalità di vendita per i tifosi del Palermo. Palermo all’inseguimento del Bari Il Palermo, dopo aver battuto 2-1 il Monopoli in extremis si è ripreso il secondo posto in classifica. Il successo ha permesso agli uomini di Filippi di accorciare le distanze rispetto alla capolista Bari, che ieri ha pareggiato ad Avellino. Rosanero secondi a quota 32, Bari a 37. Catania sconfitto a Latina I padroni di casa cercheranno il riscatto. Sconfitti a Latina per 1-0, i rossazzurri punteranno al calore del pubblico del Massimino ed all’imprevedibilità del derby. Un successo permetterebbe loro di avvicinarsi alle zone più interessanti della classifica. Cammino play off minato anche dalla recente penalizzazione di 2 punti.

