Osservatorio sospende giudizio, possibile divieto per tifosi rosanero

L’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, tenuto conto della note inviata dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza di Catania, ha sospeso il giudizio relativo al derby del campionato di Serie C fra Catania e Palermo che si disputerà allo stadio Angelo Massimino domenica 12 dicembre alle 14.30.

Possibile divieto

L’ipotesi che prende corpo è che l’organismo possa disporre il divieto alla trasferta per i tifosi palermitani. “Fino all’assunzione di determinazioni in merito – si legge in una nota dell’Osservatorio – si incarica la Lega Italiana Calcio Professionistico e il Coni di investire le società sportive interessate affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo”.

Una decisione che chiaramente non è ancora definitiva, visto lo stato ancora sospeso del giudizio. Tuttavia, sarebbe un duro colpo per i tifosi rosanero che non potrebbero nuovamente assistere alla gara di Catania.

La nota dell’osservatorio

“L’Osservatorio […] sospende il giudizio per gli incontri di calcio ‘Bari’ – Taranto” e ‘Catania – Palermo’ nonché per l’incontro di Basket ‘Varese – Napoli’ e, fino all’assunzione di determinazioni in merito, incarica la Lega Italiana Calcio Professionistico e il C.O.N.I. di investire le società sportive interessate affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nella provincia di Taranto, nella provincia di Palermo e nella provincia di Napoli”.

Catania penalizzato di due punti

Intanto è arrivata ieri la sentenza del tribunale federale nazionale che ha condannato il Catania a due punti di penalizzazione per il mancato pagamento delle mensilità di giugno 2021 a diversi tesserati.

Catania scende a quota 20

La sanzione è da scontare immediatamente. Il Catania scende così a quota 20 in classifica. Questo fa si che i rossazzurri siano affiancati dal Picerno in classifica in undicesima posizione. Si complica, se non altro a livello psicologico, il cammino della squadra di Francesco Baldini verso la zona play off anche se c’è tutto il tempo per recuperare sul campo.

La nuova classifica del girone C dice: Bari 36 punti; Monopoli 30; Palermo 29; Turris 28; Avellino 27; Catanzaro 25; Foggia, Virtus Francavilla 24; Taranto 23; Juve Stabia 22; Catania, Picerno 20; Campobasso 18; Latina, Paganese 17; Monterosi 16; Fidelis Andria 15; Potenza 14; Acr Messina 12; Vibonese 10.