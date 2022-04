Serie C, sarà in panchina a Monopoli

Silvio Baldini è guarito dal Covid19. Il tecnico del Palermo è risultato negativo al tampone di controllo effettuato oggi. Lo annuncia il club di viale del Fante.

L’allenatore rosanero, era risultato positivo al virus lo scorso 29 marzo, non è seduto in panchina per le sfide casalinghe con Taranto e Picerno (vinte 5-2 e 4-0) che sono state dirette in campo dal suo vice, Mauro Nardini.

Baldini tornerà dunque a guidare i suoi ragazzi dalla sfida di sabato pomeriggio 9 aprile col Monopoli.

Per Somma trauma contusivo

Nell’allenamento di oggi pomeriggio, inoltre, il calciatore Michele Somma ha riportato un forte trauma contusivo d’impatto con edema osseo alla regione scafoidea e dell’osso cuneiforme del piede destro.

Gli esami strumentali, eseguiti presso il reparto di radiologia del Policlinico dai consulenti della società professore Angelo Iovane e professore Pietro Cimino, non hanno evidenziato lesioni ossee. Il calciatore ha già iniziato le terapie fisiche del caso.

Il Var arriva in serie C dalle semifinali play off

Il Var arriva anche in serie C. Ma a partire dalle semifinali play-off di questa stagione. Anche la terza serie nazionale usufruirà della tecnologia, almeno per le partite decisive di questa stagione. Ne ha dato notizia all’assemblea di Lega Pro il presidente Francesco Ghirelli: ”Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del Var. Era un nostro obiettivo e queste prime 6 partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato”.

Nelle semifinali e finali, infatti, nella cabina di regia del Var ci saranno arbitri di serie A e B in attesa che quelli di serie C possano poi fare dei corsi specifici per avere la formazione necessaria su come usare il Var. “Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange per il loro appoggio e la condivisione di questo progetto. Si lavorerà per la formazione e per vedere cosa fare nel prossimo campionato”.

Palermo Under 17 femminile campione di Sicilia

Arriva una buona notizia dal settore giovanile: dopo la vittoria per 2-0 nel derby in casa del Catania, le aquilotte dell’Under 17 femminile hanno conquistato il primo posto in classifica aggiudicandosi il titolo di campionesse nel girone regionale con due turni di anticipo. Questo il bilancio: 22 gol fatti, 0 subiti e tanta determinazione grazie anche al lavoro dello staff tecnico e del responsabile del settore giovanile femminile Rosario Argento.