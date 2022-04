Serie C, rosa momentaneamente quarti a due punti dal Catanzaro

Netta vittoria del Palermo che al Barbera supera 4-0 l’Az Picerno nella 35° giornata del girone C di serie C. La seconda vittoria consecutiva, dopo il 5-2 al Taranto di mercoledì, permette ai rosanero di continuare ad alimentare, a tre giornate dalla fine della stagione regolare, l’obiettivo della terza piazza. E, a voler essere ottimisti potrebbe anche fare un pensierino anche alla piazza d’onore.

Rosanero momentaneamente quarti a 2 punti dal Catanzaro

Il Palermo, infatti, tocca quota 60 ed è momentaneamente quarto. Di certo c’è l’avvicinamento al secondo posto del Catanzaro che ha perso clamorosamente 2-1 in casa col Monterosi. I calabresi hanno 62 punti.

Il Monopoli, prossimo avversario di De Rose e soci, terzo con 61 punti, deve recuperare mercoledì 6 aprile la sfida in trasferta col Taranto. L’Avellino, che insegue i rosa con 59 punti, giocherà domani sera il posticipo in casa con la Turris.

Aumentano i rimpianti dopo i tre pareggi deludenti con le pericolanti Andria, Potenza e Paganese. Con sei punti in più staremmo parlando d’altro con una classifica ben diversa. Inoltre il Palermo è atteso da un finale di regular season sulla carta complicato: Monopoli, Catania e Bari.

Sfida senza sussulti

Il Palermo ha comandato il gioco fin dall’inizio ma ha trovato la rete con Brunori nel finale del primo tempo. L’attaccante rosanero ha praticamente chiuso il conto ad inizio ripresa sfruttando appieno un errore della retroguardia ospite. Floriano segna il 3-0 subito dopo mentre nel finale una bellissima intuizione di Soleri beffa da oltre 30 metri il portiere avversario per il 4-0 definitivo. Rosanero tra gli applausi dei poco 5.000 o poco più affezionati spettatori presenti del Barbera.

Palermo comanda il gioco

Nel primo tempo il pallino del gioco è in mano al Palermo. Rosanero costantemente in possesso palla anche se per attendere i primi pericoli bisogna attendere un po’. All’11’ Floriano imbecca Brunori che è pronto nella sua conclusione bloccata con sicurezza da Albertazzi sull’angolo basso a destra.

Brunori va alla caccia del gol numero 22 e ci va vicino al quarto d’ora: su azione di angolo, l’attaccante è bravo a coordinarsi ma la sua spettacolare conclusione è preda ancora del portiere ospite.

Un minuto dopo, Valente cerca di sfruttare un errore del Picerno e tira in porta ma Albertazzi risponde sempre presente.

Luperini al 22’ va vicino al vantaggio con un tiro al volo su cross di Valente: il portiere del Picerno continua ad essere attento.

Brunori fa 22

Le squadre si studiano a centrocampo ma il Picerno non riesce ad alzare il baricentro a sufficienza. Pelagotti rimane inoperoso ed al 36’ arriva il vantaggio dei rosanero con Brunori che sfrutta un cross di Giron con una botta al volo da posizione favorevole. Albertazzi è battuto e per la punta del Palermo è la rete numero 22 in campionato.

Nel finale del primo tempo il Picerno ci prova

Sotto di un gol nel finale del primo tempo, il Picerno prova a raddrizzare la sfida. Al 41’ Pitarresi tira dalla lunga distanza ma Pelagotti respinge. Subito dopo, al 43’ Gerardi non riesce ad approfittare di un erroraccio difensivo di Marconi che svirgola un passaggio. Il giocatore del Picerno calcia fuori.

Brunori non si ferma e sigla la doppietta

Ad inizio ripresa, al 47’ il Palermo trova il 2-0. Damiani recupera un pallone velenoso nel cuore della difesa lucana serve Brunori che è pronto a scagliare la sfera oltre Albertazzi che non ha potuto far altro che toccare il pallone senza evitare la rete. Per l’attaccante è il 23mo gol stagionale.

Floriano cala il tris e sfiora il poker

64′ Floriano firma il 3-0 raccogliendo il centro di Brunori battendo in diagonale Albertazzi. Per l’esterno offensivo rosanero è la quarta rete stagionale.

Due minuti dopo, lo stesso Floriano sfiora il 4-0 e la doppietta personale recuperando ancora un pallone sbagliato della difesa ospite senza riuscire ad essere preciso. Il suo diagonale esce di pochissimo.

Soleri segna da oltre 30 metri, il Barbera applaude il Palermo

All’81’ il Palermo segna il 4-0 con Soleri che è bravo a vedere il portiere ospite lontano dai pali ed a punirlo con un delizioso pallonetto da oltre 30 metri. Per lui è il decimo gol in campionato.