Serie C, al Barbera doppiette di Brunori e Luperini, poi gol di Soleri

Torna al successo il Palermo. Dopo tre pareggi abbastanza deludenti con Andria, Potenza e Paganese, davanti al pochissimo pubblico del Barbera i rosanero vincono con un pirotecnico 5-2 sul Taranto nel recupero della 22ma giornata del girone C della serie C.

Sfida archiviata dopo il primo tempo, chiuso con il vantaggio dei rosa per 3-0 per effetto della rete di Luperini in apertura e della doppietta di Brunori nel finale della prima frazione. Con la doppietta, il bomber rosanero raggiunge Luca Moro del Catania in vetta alla classifica dei cannonieri con 21 reti.

Poi gli ospiti hanno accorciato con l’ex Di Gennaro, ma – esposti più volte al contropiede avversario – hanno subito altre due reti nel finale: una da Luperini, con una conclusione deviata, e l’altra con una percussione centrale di Soleri nel recupero. Zullo ha reso meno pesante il passivo al 93’.

Palermo sempre quinto ma più vicino al terzo posto

I tre punti permettono alla squadra di Silvio Baldini, fermo ai box per la positività al Covid e sostituito per la sfida con i pugliesi da Mauro Nardini, di rimanere quinto in classifica a quota 57 ma di avvicinarsi a due lunghezze dall’Avellino terzo. Questo rimane l’ultimo obiettivo papabile del Palermo a quattro giornate della fine della stagione regolare. Nondimeno, i rosa si riprendono la rivincita del match di andata che vide il Taranto vittorioso per 3-1.

Il Taranto, in emergenza Covid, ha risposto colpo su colpo nonostante la partenza sfavorevole ma nel finale del primo tempo è stato punito dall’implacabile Brunori sempre più nota positiva della squadra e capocannoniere del girone C. Poi ha cercato di nonostante le tre reti di svantaggio di recuperare ma era troppo tardi. Per i pugliesi, ancora senza vittorie in questo 2022, è il dodicesimo risultato negativo consecutivo.

Luperini la sblocca subito per il Palermo

La sfida col Taranto inizia bene per il Palermo che parte in maniera aggressiva. Al terzo minuto, Luperini svetta di testa in area ed insacca sfruttando un calcio d’angolo battuto da Dall’Oglio.

Tre minuti Brunori prova a pungere ma Chiorra, il portiere ospite risponde.

Il Taranto è vivo

Al 7′ primo squillo per il Taranto. L’ex rosanero Di Gennaro impegna severamente Pelagotti con una conclusione da fuori area. Il portiere rosanero devia in angolo.

Taranto in forcing: una conclusione di Giovinco viene deviata in angolo, i pugliesi provano a pareggiare.

Brunori fa le prove generali per il gol

14′ Chiorra salva su Brunori in uscita a tu per tu sull’attaccante rosanero lanciato a rete.

Dieci minuti dopo, il i pugliesi si presentano ancora dalle parti di Pelagotti: la passa sbuca a centro area ma l’ex rosanero Saraniti è puntuale con l’impatto ma non è preciso e, marcato, sbuccia il pallone che viene poi rinviato.

Botta e risposta tra le due contendenti

Al 27’, Brunori converge in area, elude l’intervento del marcatore e piazza la sfera rasoterra che si spegne di poco a lato. Azione bellissima ed applaudita dai pochi intimi presenti al Barbera.

Il Taranto è vivo e trova il guizzo per rispondere ma la conclusione finisce alta. Alla mezz’ora i padroni di casa costruiscono ancora un’azione avvolgente ma la conclusione di Valente viene deviata in angolo.

Brunori segna due volte ed è capocannoniere

È il preludio del raddoppio. Al 35’ Brunori sigla il suo 20mo gol in campionato avventandosi su un cross teso in area di Valente. La sua conclusione sul primo palo non dà scampo all’estremo difensore degli ospiti.

Sei giri di lancette dopo, il Palermo va sul 3-0. Brunori concede il bis anche questa volta confermandosi rapace da area di rigore. Il bomber riprende di forza una respinta di Chiorra che nella stessa azione aveva detto di no ad una potente conclusione di Floriano. Con questa doppietta, Brunori raggiunge Luca Moro del Catania in vetta alla classifica cannonieri a quota 21.

Taranto accorcia ad inizio ripresa

Ad inizio ripresa, il Palermo rientra in campo con Damiani al posto di Dall’Oglio. L’11 rosanero era ammonito. Non cambia nulla ma sono gli ospiti a spingere.

Di Gennaro accorcia le distanze al 52′. L’ex del Palermo 2013-2014 con una promozione in serie A, accorcia le distanze con una staffilata dal centro dell’area.

I rosa sfiorano più volte il 4-1

Valente sfiora il 4-1 al 55′ recuperando palla su un’azione d’angolo del Taranto. Il centrocampista rosanero anziché passare al centro dove erano soli due compagni di squadra ha preferito concludere a rete: Chiorra è bravo a mettere in angolo.

Luperini in due minuti manca il colpo del 4-1. IL primo tentativo è clamoroso: la palla sbuca nel cuore dell’area ma l’esterno rosanero cicca la sfera. Subito dopo, impegna Chiorra con un tiro da posizione favorevole.

Il Palermo non sfrutta gli spazi: più volte i padroni di casa hanno fette di campo invitanti lasciate vuote dagli ospiti in avanti per tentare di riaprire la partita, senza però riuscire a pungere.

Al 69’ il Palermo cala il poker

Segna ancora Luperini che dopo diversi tentativi ritrova la via della rete con una conclusione nettamente deviata da Benassai che batte incolpevolmente il portiere ospite.

Cinquina di Soleri e “gollonzo” di Zullo

Al 91′ Soleri insacca la quinta rete grazie ad una percussione centrale spiazzando anche il portiere avversario.

Poi al 94′ Zullo devia la palla dopo un flipper a seguito di un calcio di punizione. La sfera quasi gli sbatte addosso ed inganna Pelagotti per il 5-2. Il classico “gollonzo”.