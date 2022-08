Serie B, inizia il dopo Baldini

La panchina del Palermo ha un nuovo allenatore. Il club di viale del Fante ha ufficializzato l’arrivo di Eugenio Corini. Sarà, dunque, il Genio a far ripartire la squadra per il dopo Baldini che si è dimesso quasi due settimane fa assieme al direttore sportivo Renzo Castagnini.

Spetterà a lui prendere in mano una squadra ancora incompleta e portarla all’anno di transizione chiesto ed annunciato dalla nuova proprietà del City Football Group. Sabato prossimo, 13 agosto, siederà sulla panchina rosanero per il debutto in serie B col Perugia.

Corini allenatore del Palermo dopo 5 anni

L’allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007 con 129 presenze in tre campionati di A ed uno di B, 35 reti ed innumerevoli assist) e una breve esperienza in panchina (2016-2017) nell’ultima stagione del club in serie A. Fu un esperienza travagliata che durò un mese: dal 4 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017.

Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi. Verrà presentato martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera. Nella sua carriera da tecnico Eugenio Corini ha vinto un campionato di serie B col Brescia nella stagione 2018-2019. Subentrò a settembre a David Suazo alla terza giornata portando le Rondinelle prima in zona promozione e poi stabilmente in vetta. Risultati che portarono i lombardi a l’approdo in serie A a fine stagione. Questo è stato il punto più alto della carriera di Corini in panchina.

Buona annata anche a Lecce nella stagione 2020-21 chiusa al quarto posto in serie B con un ruolino invidiabile soprattutto in trasferta fatto di 10 vittorie. La corsa verso la serie A dei salentini si fermò alle semifinali dei play off quando il Venezia passò il turno e poi festeggiò la promozione in massima serie.

Il “Genio” ha superato la concorrenza di D’Angelo e di altri

Il nome di Eugenio Corini è stato uno dei primi subito dopo l’ufficializzazione delle dimissioni di Silvio Baldini. Assieme a lui si erano fatti i nomi – ed il casting – di Luca D’Angelo, ex Pisa che in quattro stagioni ha portato i nerazzurri prima in serie B e poi alla finale dei play off per la serie A. In lizza anche Leonardo Semplici, Aurelio Andreazzoli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Forse gli ultimi due nomi di questa lista sono stati più una suggestione, così come quella che aleggiava di tanto in tanto, di Marcelo Bielsa.

Il grazie a Di Benedetto

Nella nota con la quale viene annunciato Corini, il club e la nuova proprietà ringraziano il tecnico ad interim Stefano Di Benedetto che ha diretto la squadra nelle due partite di Coppa Italia, quella vinta con la Reggiana 3-2 domenica scorsa e quella di ieri col Torino persa 3-0. Si legge: “Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al “Genio”, che sarà a lavoro già da lunedì.