Bufera in casa rosanero, il club cerca i sostituti

Silvio Baldini e Renzo Castagnini si sono dimessi rispettivamente dalle cariche di allenatore e di direttore sportivo del Palermo. In serata è arrivata l’ufficialità del club di viale del Fante che ha accettato la decisione.

La nota del Palermo Fc

Ecco la nota diramata dalla società rosanero. “Il Palermo Fc comunica di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettate dimissioni del Direttore Sportivo Renzo Castagnini e dell’Allenatore Silvio Baldini. Il Club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro”.

Il club è al lavoro per trovare un nuovo tecnico ed il ds

“Il Club – continua la nota – è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa preparare la squadra all’inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni”.

Toto-nomi

Iniziato il toto-nomi. Per la panchina si fanno i nomi di Daniele De Rossi, Claudio Ranieri, Roberto De Zerbi, Beppe Iachini e Walter Mazzarri.

Per il ruolo di direttore sportivo, invece, circolano i nomi di Riccardo Bigon, Giorgio Zamouner e Ivonne De Franceschi.

Il motivo della rottura

Alla base della loro decisione ci sono dissidi operativi con la proprietà sulla campagna acquisti. Tecnico e dirigente si sono sentiti esautorati dai rispettivi ruoli per le ultime operazioni di mercato decise dalla proprietà del City Football Group.

Già questa mattina c’era stato il caso dell’allenatore Baldini, che aveva manifestato tutta la propria contrarietà durante l’allenamento maturando la decisione di rassegnare le dimissioni, subito seguito dal direttore sportivo Castagnini il cui rinnovo di contratto era stato sponsorizzato proprio dal tecnico.

Nel pomeriggio il direttore generale del Palermo Giovanni Gardini e il presidente Dario Mirri hanno provato a cercare una mediazione per ricomporre la frattura fra allenatore, ds e il club, ma non c’è stato nulla da fare. Baldini e Castagnini sono stati irremovibili.

Vera e propria bufera in casa Palermo

Una vera e propria bufera in casa Palermo a pochissimi giorni dall’inizio della stagione che scatterà domenica 31 luglio con la sfida di Coppa Italia con la Reggiana al Renzo Barbera. Ed poco più di due settimana dal debutto in serie B col Perugia il 13 agosto.

Area di tempesta, dunque, a viale del Fante. Ci si chiede adesso quali siano le mosse della società. E su chi saranno puntati i riflettori per sostituire il tecnico Silvio Baldini, la cui seconda esperienza in rosanero è durata poco più di 8 mesi, e il direttore sportivo Renzo Castagnini.

Allenamento non iniziato

In tutto questo rincorrersi di notizie non ancora confermate, l’allenamento del pomeriggio non è iniziato. Al Tenente Onorato c’è lo staff tecnico ma non Baldini e Castagnini. L’allenamento sarebbe dovuto iniziare, come di consueto, alle 18.30.

Ionut Nedelcearu si accorda col Palermo per i prossimi 3 anni

Intanto, il difensore romeno Ionut Nedelcearu è a tutti gli effetti un giocatore del Palermo e va rinforzare il reparto difensivo. Il centrale romeno, nato a Bucarest il 25 aprile 1996, arriva dal Crotone e si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. Da alcuni giorni si era palesato l’interesse della società rosanero, ora è arrivata la formalizzazione dell’accordo tra le parti. I siciliani hanno superato la concorrenza del Pisa, interessato all’atleta.