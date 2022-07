Serie B, potrebbero arrivare presto conferme

Il Palermo è un cantiere aperto in un calciomercato che mischia quotidianamente le carte. Il club rosanero è a caccia di rinforzi e dopo aver preservato gran parte dell’ossatura che vinto i play off di serie C adesso cerca volti nuovi in vista della prossima stagione in serie B che promette di essere ardua e con un livello medio importante. E lo fa con una certa fretta dopo il 5-0 in amichevole col Pisa di due giorni fa che se da un lato non vale nulla in quanto calcio d’estate, è comunque un campanello d’allarme per come è maturato.

Tra l’altro, la prossima serie cadetta scatterà tra meno di un mese con la sfida del 13 agosto con il Perugia mentre la sessione di mercato estivo chiuderà l’1 settembre, alla quarta giornata. C’è, dunque, il tempo – nonostante i ritardi dovuti ad una stagione passata che si è conclusa tardissimo (lo scorso 12 giugno) – per recuperare terreno.

Focus sui giovani

Il mercato del Palermo finora è sembrato focalizzato sui giovani. Ma il primo volto nuovo del Palermo 2022-23 è il portiere Mirko Pigliacelli che ieri è stato ufficializzato e che è arrivato dal Craiova dove nelle ultime quattro stagioni in massima serie romena ha vinto una coppa nazionale ed una supercoppa.

Con il suo arrivo è tramontata definitivamente la pista del giovane Alberto Plizzari, portiere di prospetto nel giro della Nazionale Under 21 (condivide la porta con Marco Carnesecchi) che è andato al Pescara, in serie C.

Salvatore Elia al Palermo, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità

Dall’Atalanta, invece, starebbe arrivando Salvatore Elia. Il centrocampista esterno, figlio di Firmino Elia che vinse un campionato di serie C con i rosanero nel 2000-2001 siglando anche 11 reti, è arrivato ieri in città per le visite mediche. Ma è da qualche giorno che si parla sempre più con insistenza del suo arrivo in maglia rosanero. Procedura che si è rilevata più lunga del previsto. Il City Group starebbe monitorando la trattativa. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il classico nero su bianco. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto per i rosanero e contro riscatto per gli orobici.

Il giocatore, classe ’99 (Under 23 e non inficia la lista Over, limitata a 18 atleti) nella scorsa stagione ha giocato a Benevento in serie B con una rete in 25 presenze. Nella stagione precedente aveva vinto il campionato di serie C col Perugia siglando 8 volte in 36 partite. Nella sua breve carriera ha vinto un altro campionato di terza serie con la Juve Stabia (2018-2019 con 30 presenze e 2 reti). Con i campani disputò anche il successivo torneo cadetto con 20 presenze ed una marcatura.

Sala in rosanero ritrova Brunori

Sarebbe vicinissimo anche del difensore Marco Sala, classe ’99, cui cartellino è di proprietà del Sassuolo che nell’ultima annata sportiva ha giocato nel Crotone in serie B retrocedendo.

L’indizio arriva dai social, dalle stories di Instagram, dove ha postato una foto con Matteo Brunori con la maglia dell’Arezzo nella stagione 2018-19 che vide i toscani centrare i play off per essere eliminati in seminale. Nella foto l’emoji della clessidra e del cuore. E questo potrebbe significare che sarebbe solo questione di tempo.

Sala, nonostante la sua giovanissima età (anche lui è un Under 23), ha raccolto in serie B 93 presenze fra Crotone, Spal e Virtus Entella.

Pierozzi, Slacedo e Providence

Il club rosanero sta valutando anche la possibilità di sondare altri tre giovani. Il primo è Edoardo Pierozzi, cartellino della Fiorentina ma la scorsa stagione ad Alessandria in B, retrocesso. L’altro è l’attaccante di proprietà dell’Inter Eddie Salcedo che ha giocato in serie A con lo Spezia (12 presenza ma nessun gol) già in Nazionale Under 19 e 21. L’ultimo è l’esterno offensivo della Roma Ruben Providence, reduce dall’esperienza in Portogallo con l’Estoril.

Nedelcearu potrebbe rinforzare il muro centrale difensivo del Palermo

Nel mirino del Palermo anche Ionut Nedelcearu, difensore romeno classe ‘96 del Crotone e della Nazionale del suo Paese. Il club di viale del Fante potrebbe aver vinto la concorrenza del Pisa anch’esso interessato al calciatore.

Per lui una carriera già lunga nel 2013 iniziata nelle fila della Dinamo Bucarest dove rimarrà 5 anni con 89 presenze e 5 reti. Poi va all’Ufa, nella serie A russa ed in due anni totalizza 49 partite con un gol. Nel campionato 2020-21 si trasferisce in Grecia all’Aek Atene con 29 match disputati ed una marcatura. Nella scorsa stagione, a Crotone ha giocato 34 volte mettendo a segno due reti.

Fisico di rilievo con i suoi 190 centimetri di altezza ed 81 chili di peso, in Nazionale romena ha collezionato 22 presenze con 2 reti debuttando con la sua selezione il 27 marzo 2018 nell’amichevole contro la Svezia. Ha siglato una doppietta l’11 novembre 2020 nel pirotecnico 5-3 rifilato alla Bielorussia in amichevole.

Campagna abbonamenti del Palermo, domani si chiude la prima fase

Dopo due settimane, la campagna abbonamenti è iniziata lo scorso 8 luglio, sono stati 5.200 i tifosi che hanno rinnovato la tessera stagionale. Lo ha comunicato il Palermo attraverso i social ufficiali.

In questa prima fase, che si chiuderà domani 24 luglio, i vecchi abbonati hanno potuto usufruire del diritto di prelazione godendo, peraltro, di prezzi scontanti per il rinnovo delle tessere stagionali.

Usufruiscono di questa possibilità gli abbonati della stagione 2019/2020, quelli della stagione 2021/2022 e gli abbonati “virtuali” 2021/2022 (basic e gold). Il diritto di prelazione scadrà il prossimo 24 luglio (Online e nei punti vendita Vivaticket), mentre fino a domani – sabato 23 luglio – sarà possibile rinnovare la propria tessera in presenza presso casse allestite al primo piano dello stadio Renzo Barbera.

Il 27 luglio scatterà la vendita libera mentre per il 25 e 26 luglio ci sarà un blocco tecnico per permettere la rimappatura dello stadio, lo sblocco dei posti in prelazione non acquistati, il caricamento delle nuove tariffe. Questa fase si chiuderà il 13 agosto con l’esordio in serie B interno dei rosanero.