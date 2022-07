è il primo volto nuovo dei rosanero per la stagione 22-23

Mancava solo l’ufficialità ma adesso è arrivata: Mirko Pigliacelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il portiere romano, classe ’93, si è legato al club rosanero con un triennale e cioè fino al 30 giugno 2025. Definita la trattativa con l’Universitatea Craiova, formazione della massima serie romena con la quale l’estremo difensore ha disputato le ultime quattro stagioni vincendo anche una coppa nazionale ed una super coppa.

Da giorni in città per le visite mediche, una volta definito l’iter burocratico il club siciliano ha ufficializzato la trattativa.

Pigliacelli, primo volto nuovo del Palermo 2022-23

Pigliacelli è il primo volto nuovo rispetto alla scorsa stagione ed andrà ad affiancare Samuele Massolo. Si contenderanno la maglia da titolare. Per il ballottaggio in porta deciderà il tecnico Silvio Baldini.

Ventinove anni, vanta diverse esperienze in serie B con Sassuolo, Pescara, Reggina, Frosinone, Pro Vercelli e Trapani prima della già indicata parentesi di quattro stagioni in Romania.

Il primo impegno ufficiale, come si ricorderà, è per fine mese: il 31 luglio i rosanero ospiteranno al Barbera la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia. Poi il 13 agosto la prima di campionato, sempre in casa, con il Perugia.

Torna in Sicilia dopo 5 anni

Il portiere, ormai ex Universitatea Craiova, torna in Sicilia dopo 5 anni. Era stato a Trapani nella stagione 2016-17 che si concluse con una retrocessione dei granata in serie C. Per lui 21 presenze e 24 reti subite. Al Trapani giunse dopo aver fatto panchina e tribuna dal Pescara col mercato di riparazione invernale. Curiosità: anche gli abruzzesi in quell’annata retrocessero in cadetteria.

Nella sua carriera ha vinto uno scudetto Primavera con la Roma nel 2010-11, una Coppa Italia Primavera nella stagione successiva la Supercoppa di categoria. Con una presenza figura nella rosa del Sassuolo che approdò in serie A nella stagione 2012-13 quando Alberto Pomini (ex rosanero, tra l’altro) fu titolare inamovibile. Nel 2014-15 ha contribuito con 17 presenze (26 reti subite) alla storica prima promozione del Frosinone in massima serie. Poi i due trofei in Romania dopo tanta serie B ed alcune cocenti delusioni.

Pigliacelli, portiere moderno ed anche rigorista

Pigliacelli il nuovo portiere del Palermo è un estremo difensore di concezione moderna. Dinamico, abituato a giocare con i piedi, a volte anche un po’ folle (gli appassionati grazie al web ricordano una cavalcata con la maglia del Trapani in un match con il Frosinone fino alla trequarti di campo avversaria), può iniziare l’azione con la costruzione dal basso. Tra i pali si fa rispettare e preferisce l’efficacia che lo stile.

Baldini, volendo, come estrema ratio, potrebbe anche proporlo come rigorista: Pigliacelli segnò un penalty il 24 febbraio 2019 quando con il suo Craiova trasformò dagli undici metri contro la Steaua Bucarest.

Il Palermo prosegue gli allenamenti al Tenente Onorato

Dopo l’amichevole di ieri contro il Pisa (chiusa 5-0 per i toscani), è proseguita la preparazione del Palermo allenato da Silvio Baldini. I rosanero sono rientrati questa mattina in città e nel pomeriggio hanno svolto una seduta di lavoro aerobico in piscina. Nella giornata di domani è in programma un doppio allenamento.