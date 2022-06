Serie B, tassello importante in vista del closing

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale. Renzo Castagnini rimane il direttore sportivo del Palermo anche per la stagione agonistica 2022-23. Lo conferma il club di viale del Fante. Ed è il primo tassello importante a livello dirigenziale in vista del paventato closing col City Group che dovrebbe essere ufficializzato a giorni, tra fine mese ed i primissimi giorni di luglio.

Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore. Figura fondamentale in prospettiva calciomercato. Il suo lavoro servirà ad allestire la squadra per la prossima serie B che scatterà il 13 agosto. La sua opera sarà ancora più fondamentale a partire dall’1 luglio quando scatterà ufficialmente il calciomercato. Lui ha portato a Palermo anche il tecnico Silvio Baldini e proprio l’allenatore protagonista della cavalcata trionfale nei play off che ha portato i rosanero in cadetteria, nei giorni dopo la finalissima di ritorno vinta col Padova aveva elogiato il suo operato. Proprio il tecnico rosanero dovrebbe essere a questo punto vicinissimo alla riconferma ufficiale.

I contratti in scadenza il 30 giugno

Il 30 giugno è una data importante perché scadono i contratti di sette giocatori. Accardi potrebbe essere riconfermato. Tra l’altro il difensore rientrerebbe nella categoria giocatori “bandiera” e non andrebbe ad appesantire la lista degli over 23 che per regolamento non può superare i 18 atleti.

Anche Valente potrebbe rimanere in rosanero. Per lui il Palermo sarebbe una priorità.

Discorso più aperto per la coppia di difesa centrale formata da Lancini e Marconi, per il dinamico centrocampista Odjer e per il talentuoso Floriano.

Perrotta saluta il Palermo

Marco Perrotta, invece, nelle scorse ore sui social ha salutato i compagni definendoli una famiglia. Rientra al Bari. Non è stato confermato neppure Damiani, ritornato all’Empoli. Rientrati in rosa ma in attesa di conoscere il proprio futuro sono Jérémie Broh, tornato dalla trionfale stagione al Sudtriol in C, e Manuel Peretti che di contro ha vissuto un’annata non particolarmente fortunata a Grosseto culminata con la retrocessione.

Nodo portiere

La rivelazione Massolo (in scadenza il 30 giugno 2023) ed il suo importante finale di stagione hanno probabilmente cambiato gli equilibri. Il numero 12 è stato protagonista nei play off parando anche due rigori decisivi (alla Triestina ed alla Feralpisalò) fornendo comunque buone prestazioni grazie ad un’attenta guida della difesa e ad interventi quasi sempre (uscita a vuoto di Padova e salvataggio epico di Marconi sulla linea, docet) risolutivi.

In più c’è sempre l’idea Plizzari, giovane portiere in orbita Under 21 di proprietà del Milan che ha disputato – giocando poco – l’ultima stagione in cadetteria al Lecce, promosso in A.

La permanenza di Pelagotti potrebbe non essere così sicura.

Cloing Palermo-City Group senza ostacoli, si attende l’annuncio

Tutto rimane ancorato a quanto scritto e detto nei giorni scorsi. Si attende l’annuncio ufficiale. Un dato positivo sicuramente è quello delle scorse ore relativo al fatto che il Tribunale di Catania abbia accolto la richiesta del presidente Dario Mirri e sbloccato le quote del Palermo per il contenzioso tra Hera Hora e Italplaza Sports Llc. Deliberato, dunque, il dissequestro dei beni di Hera Hora, società in liquidazione che controlla al momento il club di viale del Fante.

Il sequestro riguardava le quote del Palermo Fc fino ad un importo di 2,35 milioni di euro. La società rosanero, nei giorni scorsi, era pronta a sbloccare la situazione versando la somma per procedere speditamente verso il sospirato closing con la holding.

Con queste prospettive non dovrebbero esserci più ostacoli verso l’annuncio della chiusura della trattativa tra il Palermo ed il City Group. Annuncio ufficiale atteso tra fine mese ed il primo luglio.

A questo punto la società rosanero potrebbe anche passare ufficialmente alla holding che fa capo allo sceicco Mansour che detiene il Manchester City ed altri 10 club in tutto il mondo già entro la fine della settimana. Ma l’annuncio dovrebbe comunque arrivare entro i primi giorni di luglio. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma ostacoli, all’orizzonte dovrebbero essere superati.