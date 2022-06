Cessione del club ad un passo

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare tra qualche giorno tra fine giugno ed i primissimi di luglio: il Palermo ed il City Group avrebbero trovato l’intesa. Il blitz a Milano del presidente rosanero Dario Mirri avrebbe sostanzialmente chiuso il cerchio e definito gli ultimi dettagli per l’operazione. Adesso scatta l’iter burocratico per il passaggio dell’80% alla holding che fa a capo allo sceicco Mansour e che possiede diversi club (tra cui il Manchester City) in tutto il mondo.

Dopo la fine dei vittoriosi play off, il City Group e Mirri hanno stretto i tempi per l’operazione che vedrà il club di viale del Fante entrare nella galassia. Ieri c’è stato l’incontro tra il numero 1 rosanero e Giovanni Gardini ed evidentemente c’è stata la tanto attesa fumata bianca. Che però deve essere ancora ufficializzata.

Mirri rimane presidente del Palermo

Da quello che emerge e che si è sempre vociferato, Dario Mirri rimarrà presidente del Palermo col 20% di quote. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 13 ed i 15 milioni. Un rialzo sostanziale rispetto ai 6/8 milioni. Se questa sarà la somma, la promozione in serie B dei rosa è stata determinante. Ma anche di questo dettaglio non c’è ancora conferma.

Organizzazione tecnica

Adesso è corsa per l’organizzazione tecnica in vista della prossima stagione in serie B. Conquistata sul campo la promozione il club ora deve definire il quadro tecnico con due nodi importanti da scogliere, quelli relativi al direttore sportivo ed all’allenatore.

Giovanni Gardini sembra essere designato come nuovo direttore generale. A questo punto, Rinaldo Sagramola, che ha ancora un anno, dovrebbe chiudere qui la sua seconda esperienza a Palermo.

Renzo Castagnini, in scadenza di contratto a fine mese dovrebbe chiudere qui la sua avventura nel capoluogo siciliano. Al suo posto potrebbe esserci Giorgio Zamuner.

Più complesso il discorso allenatore. Silvio Baldini, artefice della cavalcata dei rosanero verso la serie B ha ancora un anno di contratto che è stato rinnovato automaticamente con la promozione in cadetteria. All’indomani della promozione il tecnico aveva fatto intendere che la sua permanenza sulla panchina del Palermo sarebbe passata anche dalla conferma di Castagnini. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Ma in caso di fumata nera ci sarebbe pronto Enzo Maresca, già allenatore della squadra Under 23 del Manchester City due anni fa e vecchia conoscenza dei tifosi rosanero: ha giocato a Palermo tra il 2014 ed il 2016. Da allenatore, invece, Maresca ha avuto una brutta esperienza a Parma: è stato esonerato a novembre dopo aver conquistato 17 punti in 13 partite per Beppe Iachini.