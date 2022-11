Serie B, quarto risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila

Pratico, cinico e vittorioso. Il Palermo batte anche il Parma nella dodicesima giornata del campionato di serie B per 1-0. Si tratta del quarto risultato utile di fila e della seconda vittoria consecutiva dopo Modena tornando al successo davanti al pubblico amico del Barbera dopo quasi due mesi (Genoa docet).

Decide ad inizio ripresa un colpo di testa di Ivan Marconi al suo primo centro stagionale in una partita che ha visto il Parma comunque avere un buon possesso palla ed avere una discreta superiorità territoriale. Pigliacelli ha fatto pochi interventi ma uno decisivo nel finale della prima frazione ha mandato le squadre al riposo sullo 0-0. Continua quindi anche l’imbattibilità della porta rosanero. I siciliani non prendono gol dal match col Pisa ed hanno mantenuto la rete inviolata con Cittadella, Modena ed anche Parma. Corini con il centrocampo a tre di sostanza sembra aver trovato equilibrio anche se deve rinunciare ad avere il pallino del gioco.

I tre punti catapultano la squadra di Eugenio Corini a quota 15 in classifica e grazie a risultati favorevoli, i rosanero guadagnano terreno sulla zona pericolosa. Cittadella e Modena non si fanno male e pareggiano 0-0 mentre il Pisa travolge il Cosenza (prossimo avversario deii rosa) 3-1. Il Benevento ferma il Bari 1-1 ma sono risultati che fanno il gioco dei siciliani che migliorano la posizione affiancando Cittadella e Spal. Rosanero che sembrano aver lasciato il brutto momento alle spalle.

Corini conferma l’11 iniziale di Modena

Il tecnico Eugenio Corini dà fiducia agli stessi undici che sono scesi in campo a Modena vincendo 2-0 Linea difensiva a 4 comandata da Pigliacelli tra i pali, poi Devetak e Mateju sulle fasce, Marconi e Nedelcearu al centro. Centrocampo muscolare con Segre, Broh e Gomes in mezzo, tridente offensivo sempre con Di Mariano e Valente a supporto di Brunori.

Fabio Pecchia risponde con una formazione ampiamente rimaneggiata ma non priva di talento. Fra tutti, l’ex di turno Franco Vasquez a dare qualità ad una formazione che si è comunque mostrata solida.

In avvio, Palermo vivace, Parma in contropiede

Avvio di partita con il Palermo piuttosto aggressivo e discretamente pericoloso sulla fascia destra. All’ottavo minuto Bonny crea un’azione pericolosa vincendo un rimpallo ed andandosene sulla destra. Nedelcearu è bravo ad accompagnare la punta parmense all’esterno ed a deviare in angolo il tiro-cross poi visionato al Var per un possibile fallo di mani senza conseguenze.

Ducali col pallino del gioco

Il Parma conquista metri, campo ed il pallino del gioco. Al 16′ Juric è liberato al tiro dal limite dell’area grazie al fraseggio gialloblu, Mateju si oppone e devia in angolo.

I rosa ci provano con Brunori e Mateju

Palermo pericoloso al 26′ in contropiede. Azione di Broh che apre per Devetak bravo a verticalizzare su Di Mariano che mette al centro dell’area per l’accorrente Brunori che anticipa il suo marcatore ma non inquadra lo specchio della porta.

I rosa ci riprovano e conquistano due angoli di fila, sugli sviluppi del secondo, Valente riprende la sfera dalle ribattute e prova un tiro-cross che quasi sorprende il giovane estremo difensore Corvi. La palla però è alta.

Al 38′ i padroni di casa si riaffacciano dalle parti di Corvi. Mateju dalla distanza ci prova, ma la conclusione, centrale è preda del giovane estremo difensore che blocca in due tempi.

Pigliacelli salva il risultato

Parma vicino al gol al 42′. Protagonista è Pigliacelli che in uscita riesce a chiudere lo specchio della porta ed è reattivo nel deviare la conclusione ravvicinata di Sohm imbeccato da una verticalizzazione di Delprato. La sfera smorzata dalla mano del portiere rosanero viene poi spazzata da Devetak.

Ospiti iniziano ripresa all’attacco

Le squadre rientrano dal riposo con gli stessi effettivi del primo tempo e sotto la pioggia. Il Parma ha un’occasione al 47′ con Bonny che imbecca sulla corsia di sinistra Oosterwolde che mette al centro, il suo cross rasoterra è ribattuto dalla difesa rosanero, la sfera arriva ad Estevez che dal limite dell’area spara alto.

Marconi sblocca la contesa per il Palermo

Al 56′ Palermo vicino al gol con Brunori che per poco non supera Corvi sfruttando un campanile ma trovando il portiere ospite pronto. E’ il preludio del gol. Su calcio d’angolo Valente crossa per l’accorrente Marconi che gira di testa imparabilmente Corvi per il vantaggio dei rosanero. E’ il 57′, il Barbera esulta per il primo gol del centrale difensivo.

Pecchia cambia tre uomini

I ducali subiscono il colpo e traballano un po’ senza però che i rosanero riescano a raddoppiare. Pecchia cambia tre uomini. Al 63′ escono Tutino, Sohm e Juric per Sits, Benedyczak e Camara.

Parma alla caccia del pareggio

Il Parma si scuote e va alla ricerca del pareggio andandoci vicinissimo al 70′ con un colpo di testa di Delprato che su azione di calcio d’angolo impatta perfettamente di testa. La sfera passa vicino allo specchio della porta di Pigliacelli che non avrebbe potuto nulla.

Corini fa entrare Vido e Bettella

Al 75′ Corini risponde con due cambi escono Di Mariano per Vido e Valente per Bettella. Il Palermo passa al 3-5-2 con Devetak e Mateju a sinistra e destra, Vido accanto a Brunori. Pecchia, invece, fa uscire Bonny per Zagaratis.

Il Parma continua il suo forcing. Al 78′ Del Prato calcia a lato un calcio di punizione. Soleri entra all’85’ per Brunori che esce tra gli applausi.

Nel recupero Parma vicino al pareggio, Palermo resiste

Nel recupero Oosterwolde ci prova dalla distanza dopo una percussione in solitaria, la conclusione viene deviata in angolo, sull’azione successiva, Zagaratis si divora il pareggio da pochi passi calciando altissimo un cross invitante proveniente dalla sinistra. Poi non succede più nulla ed è il tripudio sotto la pioggia.

Palermo-Parma, il tabellino

Palermo: Pigliacelli; Devetak, Marconi, Nedelcearu, Mateju; Broh, Segre, Gomes; Valente (Bettella al 75′), Di Mariano (Vido al 75′), Brunori (Soleri all’85’). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Massolo, Accardi, Crivello, Floriano, Stulac, Damiani, Buttaro, Saric, Lancini.

Parma: Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric (Camara al 63′); Vazquez, Sohm (Benedyczak al 63′), Tutino (Sits al 63′); Bonny (Zagaratis al 75′). Allenatore: Fabio Pecchia. A disposizione: 29 Santurro,44 Borriello, 4 Balogh, 20 Hainaut, 39 Circati, 59 Buayi.

Arbitro: Maggioni della sezione di Lecco. Assistenti di linea Zingarelli (Siena) e De Meo (Foggia). Quarto uomo: Maggio (Lodi). Var: Massimi (Termoli); assistente var Marcenaro (Genova).

Reti: 57′ Marconi

Note: Totali titoli emessi 15.720 (Abbonati 11.465; biglietti 4.255) ma presenti non più di 11.000 spettatori per via delle cattive condizioni meteo. Buona rappresentanza ospite, valutabile in circa 200 presenze. Ammoniti: Sohm (Parma) al 27′, Ndelcearu (Palermo) al 44′, Oosterwolde (Parma) al 60′

Recuperi: 2′ e 5′.

Lunedì appuntamento su Blogsicilia con Rosaenero web & tv

Lunedì nuovo appuntamento su Blogsicilia.it e Stadinews24.it alle 14. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche.

Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand. Conducono Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale.