Serie B, il tecnico rosanero presenta il match

Calciomercato, infortuni e… Perugia. Il Palermo è pronto a tornare in campo dopo la pausa natalizia. Circa tre settimane, dall’ultimo impegno a Brescia, datato 26 dicembre, che hanno visto diverse partenze in rosa. Un roster al momento ridotto di molto ed una partita ostica da preparare.

Al Curi, domani, i rosanero renderanno visita alla squadra umbra allenata da Fabrizio Castori. All’andata i rosa vinsero 2-0 ma da allora (era il 13 agosto) il mercato ha rivoluzionato tutto. Il Palermo staziona a quota 24 in 13ma posizione in classifica mentre il Perugia dopo le due vittorie di fila ha lasciato l’ultimo posto rilanciandosi nella bagarre salvezza.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini ha presentato la sfida di domani, sabato 14 gennaio, con gli umbri.

“Mi aspetto una partita molto fisica. Il Perugia è una squadra che gioca in verticale ed è molto brava a prendere i rimbalzi. Dobbiamo essere bravi e compatti per mantenere la squadra corta per andare a vincere i rimbalzi Abbiamo lavorato sul punto di vista tattico in un campo dove possiamo prenderci un vantaggio”.

Il tecnico ha ribadito inoltre: “Attenzione al Perugia, viene da due vittorie, ha battuto il Genoa in casa anche ed ha perso di misura a Cagliari in precedenza. All’andata siamo stati bravi ad indirizzare la partita come volevamo con il rigore e l’espulsione ma loro in 10 ci hanno dato filo da torcere ed a inizio ripresa, ricordo, che hanno avuto l’occasione del pareggio”.

Ed ha continuato “Abbiamo lavorato bene a Roma. Il Perugia è un’ottima squadra allenata da Castori che stimo molto e formata da ottimi giocatori. Rispetto all’andata è cambiato un mondo. Oggi andiamo con la rosa che ho a disposizione ed i giocatori sono pronti per fare una bella gara a Perugia”.

Poi “La massima attenzione al Perugia. Tutte le dinamiche del calciomercato non devono influire perché siamo professionisti. La piccola emergenza, perché andiamo con pochi uomini, ma questo sarà più utile a mantenere l’attenzione”.

Il Palermo sul mercato

Si è parlato naturalmente del calciomercato che per ora ha visto il club siciliano attivo soprattutto in partenza. Situazione che ha ridotto di molto il roster. Per Perugia Corini ha convocato 20 giocatori tra cui l’unico nuovo arrivo, Renzo Orihuela. “Sapevamo di avere meno giocatori difensivi ma di avere più qualità. Abbiamo 7 difensori per 4 posti e va bene così anche perché molti giocatori possono adattarsi”.

Su Verre e Tutino

“Sono giocatori sicuramente importanti. Quando, però, ci sarà l’ufficialità ne parleremo concretamente. I direttori stanno lavorando. Per Azzi, lo seguivamo”, ha spiegato il tecnico del Palermo.

Stulac, Bettella e Buttaro, come stanno gli infortunati

Attenzione inevitabile anche per la situazione in infermeria. In primis sulle condizioni di Leo Stulac, Davide Bettella ed Alessio Buttaro.

Queste le parole di Corini: “Davide Bettella ha giocato con l’infiammazione al ginocchio a Brescia. Ha stretto i denti ed ha giocato. Alla ripresa degli allenamenti si è presentato il problema ed ha fatto lavoro differenziato. Oggi ha completato tutto l’allenamento. Leo Stulac, invece, ha iniziato la terapia e vedremo come reagirà a questo tipo di cure. Abbiamo individuato il problema aspettiamo. E valutiamo. Mentre su Alessio Buttaro, speravamo di recuperarlo per Brescia ma la lesione al piede dava ancora problemi. Ora ha ripreso e penso che l’evoluzione sia positiva”.

L’Arrivo Orihuela a Palermo

Eugenio Corini ha risposto alla domanda sull’arrivo del difensore sudamericano Renzo Orihuela, ad oggi l’unico colpo in entrata del mercato invernale che, però, si concluderà il 31 gennaio. “Ha un percorso simile a quello di Claudio Gomes. Viene da un infortunio. E’ un ragazzo su cui abbiamo delle idee, ha delle attitudini ma deve prima ambientarsi e poi fare un lavoro di atletizzazione”..

Su Dario Saric

In conclusione anche due parole su Dario Saric, su cui nei giorni scorsi il presidente dell’Ascoli aveva chiosato auspicando un ritorno in bianconero perché il giocatore non si trovava bene a Palermo. Corini ha sottolineato: “Non voglio rispondere al presidente dell’Ascoli. Parlo del giocatore. Con lui ho rapporto diretto. Dario Saric è molto motivato, lo vedo in continua crescita. Ha fatto un tipo di lavoro che sta continuando a fare per rendere al meglio”.

Venti convocati del Palermo per Perugia, c’è Orihuela

Sono venti i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani, sabato 14 gennaio alle 14, contro il Perugia per la ventesima giornata di serie B. Subito abile ed arruolato il difensore uruguaiano Renzo Orihuela, ufficializzato ieri, che ha scelto il numero 4 lasciato libero da Andrea Accardi andato nel frattempo al Piacenza.