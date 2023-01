Serie B, il difensore sarà presentato lunedì 16 gennaio

Mancava solo l’ufficializzazione che è arrivata nelle scorse ore: il Palermo presenterà Renzo Orihuela lunedì 16 gennaio alle 10 allo stadio Renzo Barbera. Pochi giorni fa era stato depositato il contratto in Lega. Il difensore uruguaiano arriva dal Montevideo City Torque ed era già nel gruppo rosanero dal ritiro di Roma della scorsa settimana.

Si tratta del primo acquisto della sessione invernale del calciomercato per il club rosanero che finora ha operato sempre in uscita sfoltendo di molto il roster.

L’annuncio del Palermo

Sul sito ufficiale della società si legge: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Montevideo City Torque le prestazioni sportive di Renzo Orihuela. A Renzo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Rosanero sulle tracce di Tutino e Verre

Il Palermo sarebbe pronto a chiudere un’altra trattativa. Gennaro Tutino, attaccante del Parma, sarebbe in procinto di firmare l’accordo con i siciliani. Si parla di un accordo in prestito con diritto di riscatto. Per lui in questa stagione con i ducali 2 reti ed un assist.

Anche Valerio Verre potrebbe avvicinarsi al Palermo. Il centrocampista offensivo della Sampdoria, titolare oggi nella partita degli ottavi di finale di Coppa Italia nel match con la Fiorentina perso dai blucerchiati per 1-0, starebbe delineando i dettagli dell’accordo con i rosa. Il club di viale del Fante sarebbe interessato a chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Per lui sarebbe un ritorno al Barbera: ha disputato la stagione 2013-2014 in serie B vincendo il campionato a fine stagione. Per lui, all’epoca poco più che ventenne, 20 presenze ma senza reti.

Prossime ore decisive con la speranza dei tifosi rosanero che ci sia un altro blitz o intromissioni di club come lo è stato per Paulo Azzi, dato vicinissimo ai siciliani per poi finire al Cagliari di Ranieri.

Pierozzi al Como

In uscita Edoardo Pierozzi, in prestito dalla Fiorentina (club che detiene il cartellino del difensore) al Como, diretta concorrente degli uomini di Corini nella bagarre salvezza.

Soleri potrebbe andar via da Palermo

Altro nome in uscita che nelle scorse ore si è vociferato sarebbe quello di Edoardo Soleri. Protagonista della cavalcata della scorsa stagione in serie C, poco più che comparsa ora in serie B. Per lui dieci presenze da subentrato senza una rete. Piace a molti club di terza serie.

Potrebbe, quindi, essere lui in uscita più di Luca Vido che però è partito titolare in alcune partite anche se, come Soleri, non ha trovato la via della rete con l’ex Atalanta favorito per rimanere in Sicilia.

Giovanni Gardini amministratore delegato

Giovanni Gardini è stato nominato amministratore delegato del Palermo FC, mantenendo anche il ruolo di direttore generale del club assunto pochissimi giorni dopo l’annuncio ufficiale del cambio della proprietà del club siciliano passato al City Football Group.