Serie B, a titolo definitivo

La notizia era nell’aria ma è stata ufficializzata solo ora. Andrea Accardi dà l’addio al Palermo per andare a titolo definitivo al Piacenza, formazione di serie C.

Lo comunica ufficialmente il club rosanero. Prima operazione in uscita del club rosanero in questa sessione di calciomercato invernale. Comincia, quindi, a sfoltirsi la rosa della squadra anche se la cessione del difensore al club emiliano non libera posti per la lista atleti. Accardi, infatti, rientra nella categoria delle bandiere avendo militato almeno 4 stagioni con il club. Il difensore, cresciuto nelle giovanili del club di viale del Fante, ha vestito la maglia rosanero nelle stagioni 2014-2015 (senza mai debuttare in serie A), raccogliendo 18 presenze nei campionati cadetti 2017-2018 e 2018-2019.

È stato uno dei primi uomini della rinascita del Palermo e della ripartenza in serie D raccogliendo 16 presenze in quarta serie, e 44 in due stagioni di serie C. In campo l’ultima volta lo scorso 8 maggio nella partita di andata degli ottavi di finale dei play off nazionali con la Triestina vinta 2-1 dal Palermo. Per lui le ultime due stagioni sono state falcidiate dagli infortuni.

In partenza da Palermo anche Devetak, Doda e Peretti

Come già si è potuto intuire dai convocati di Eugenio Corini per il ritiro a Roma che è iniziato oggi, e si concluderà sabato 7 gennaio, altri tre giocatori non sono stati convocati perché in procinto di lasciare il capoluogo siciliano. Si tratta di Mladen Devetak, Massimiliano Doda e di Manuel Peretti. Rispettivamente vicini alla Viterbese, all’Imolese ed alla Recanatese.

Due giocatori positivi al Covid19

Al primo giorno di lavoro a Roma è arrivata una brutta sorpresa per il Palermo. A seguito dei test, due calciatori sono risultati postivi al Covid19 e messi subito in isolamento.

Il tecnico ha così commentato: “Oggi purtroppo appena siamo arrivati in ritiro abbiamo fatto i test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi. Li aspettiamo presto per tornare a lavorare con noi”.

Squadra in ritiro a Roma fino al 7 gennaio

Oggi è iniziato il mini-ritiro del Palermo, al centro sportivo Giulio Onesti. Corini ha parlato di questa parentesi fortemente voluto in vista del rientro in campo fissato per il 14 gennaio a Perugia per la prima di ritorno del campionato di serie B.

“Questo ritiro a Roma – ha detto l’allenatore del Palermo – è stato voluto fortemente da me per ritrovarci dopo una settimana di vacanza dopo quattro mesi molto intensi, siamo in una struttura adeguata che ci farà lavorare bene. Penso che sia il posto giusto per prepararci al meglio alla trasferta di Perugia che sarà fra due settimane”.

Ed ha continuato: “Faremo un lavoro di recupero dal punto di vista aerobico – ha spiegato Corini – ma anche basato sul lavoro di forza e per riprendere concetti tattici che già i ragazzi conoscono. Sarà un modo per riprendere il ritmo e l’attività normale e prepararci al meglio alla settimana tipo che ci porterà a Perugia. I cambiamenti in questa prima parte di stagione sono stati tanti, abbiamo lavorato, abbiamo superato delle difficoltà insieme, ci stiamo consolidando e vogliamo affrontare al meglio il girone di ritorno. La cosa bella è che con tutte le componenti del club si è creato un bellissimo rapporto, stiamo diventando una grande famiglia in cui ci si confronta, supporta e stimola per fare e dare il meglio”.