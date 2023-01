Serie B, i due giocatori sono in isolamento

Il Palermo si è ritrovato a Roma per riprendere gli allenamenti in vista della ripresa del campionato. Due calciatori rosanero sono risultati positivi al Covid19 all’interno del gruppo squadra.

Lo rende noto il club di viale del Fante con una breve nota.

Calciatori in isolamento

I due calciatori sono stati immediatamente posti in isolamento nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari. Nessun nome, tuttavia, è stato al momento svelato per motivi legati alla privacy.

Corini “Li aspettiamo presto”

Queste le parole del tecnico Eugenio Corini. “Oggi purtroppo appena siamo arrivati in ritiro abbiamo fatto i test con i tamponi e un paio di ragazzi sono risultati positivi al Covid. Li aspettiamo presto per tornare a lavorare con noi”.

Il Palermo inizia la preparazione a Roma

Come è già noto, la squadra rosanero effettuerà un mini-ritiro di 4 giorni presso il centro sportivo Giulio Onesti nella capitale. Sabato 7 gennaio tornerà in Sicilia per iniziare a preparare la sfida col Perugia del 14 gennaio che aprirà il girone di ritorno del campionato di serie B.

Orihuela dovrebbe arrivare in giornata

In giornata è atteso il giovane difensore uruguaiano Renzo Orihuela. Sarebbe in arrivo da Montevideo. Previste per lui, prima le canoniche visite mediche, e poi subito in gruppo, a disposizione del tecnico che dalla lista dei convocati ha escluso Accardi, Devetak, Doda e Peretti, tutti in procinto di essere ceduti in serie C. Accardi andrà al Piacenza, Devetak verso la Viterbese, Doda sarebbe vicino l’Imolese e Peretti alla Recanatese.

Ventisette convocati nel Palermo, in 4 fuori per il mercato

Sono 27 i calciatori rosanero convocati. Tra gli assenti perché in attesa di trasferimento quattro atleti. Si tratta, come già accennato, di Andrea Accardi, Mladen Devetak, Massimiliano Doda e Manuel Peretti. Confermata, quindi, la volontà di sfoltire la rosa per iniziare la sessione invernale di calciomercato che è scattato ieri per concludersi il 31 gennaio.

Aggregati dal settore giovanile: Emmanuele Garofalo, Samuele Lo Coco e Simone Salamone.

A seguire l’elenco dei convocati:

Portieri: 1 Giovanni Grotta, 12 Semuele Massolo, 22 Mirco Pigliacelli

Difensori: 2 Edoardo Pierozzi, 3 Marco Sala, 6 Roberto Crivello, 8 Jacopo Segre, 15 Ivan Marconi, 18 Ionut Nedelcearu, 25 Alessio Buttaro, 37 Ales Mateju, 48 Davide Bettella, 79 Edoardo Lancini

Centrocampisti: 5 Claudio Gomes, 14 Jeremie Broh, 16 Leo Stulac, 21 Samuele Damiani, 28 Dario Saric

Attaccanti: 7 Roberto Floriano, 9 Matteo Brunori, 10 Francesco Di Mariano, 19 Luca Vido, 27 Edoardo Soleri, 30 Nicola Valente.